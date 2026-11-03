「超一流の選手だ！」リオ・ファーディナンド、明らかな問題を解決するためアーセナルのスター選手をマンチェスター・ユナイテッドにどうしても迎えたかったと明かす

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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、リオ・ファーディナンドは、エズリ・コンサが夏にアストン・ヴィラからアーセナルへ移籍し、活躍する姿を見て深い不満を表明した。元イングランド代表主将は、古巣がこの多才なセンターバックの北ロンドン行きを許したことで、脆弱な守備を立て直す大きな機会を逃したと考えている。

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アルテタ率いるアーセナルで輝くコンサ

アーセナルは夏の移籍市場で、アストン・ヴィラから複数のポジションをこなせるDFを5500万ポンドで獲得した。エズリ・コンサはすぐにミケル・アルテタ監督の守備陣に欠かせない存在となり、ガブリエウと並ぶセンターバックにも難なく入っている。

アーセナルは、ウィリアム・サリバが夏の負傷で離脱している中でも、欧州屈指の守備力を維持してきた。コンサは先週末、アンフィールドでの勝利でアーセナルの無失点に貢献し、その高い実力を改めて示した。

一方、マンチェスター・ユナイテッドは苦しいシーズンを送り、現在17位に低迷している。夏の補強予算1億5500万ポンドをすべてMFの獲得に投じ、厳しい目を向けられ続けている守備陣の補強を見送った。

ファーディナンド、アーセナルの「効率的な」選手を称賛

Getty Images

ファーディナンドは自身のYouTubeチャンネルで、このDFへの称賛を口にするとともに、ユナイテッドが獲得に動かなかったことを悔やんだ。リヴァプール戦での印象的なプレーを受け、自身の息子にもアーセナルの新戦力のプレーを研究するよう勧めたという。

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「ウィリアム・サリバは、チーム内に居場所を見つけなければならない選手の一人だと思う」とファーディナンドは語った。「それほど優れている。トップクラスだ。昨日、息子に『エズリ・コンサを見ておけ』と言った。彼のプレーはすべてが効率的だからだ。ミケル・アルテタにとっては、うれしい悩みだろう」

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元イングランド代表のファーディナンドは、こう続けた。「サリバが戻ってきたら、コンサが右サイドバックに戻っても驚かない。コンサはトップクラスだからだ。本当に素晴らしい選手だし、マンチェスター・ユナイテッドが獲得すべきだったと私が思っていた選手の一人でもある。それほど優れた選手なんだ」

最後にファーディナンドは、アーセナル指揮官が直面する前向きな悩みを強調した。「彼はミケル・アルテタに大きな決断を迫り、頭を悩ませている。すんなりとチームに溶け込み、重要な試合で素晴らしいプレーを見せているからだ。アーセナルにとって、何という素晴らしい補強だったのだろう」

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浮き彫りになるユナイテッドの守備の問題

ユナイテッドの夏の補強戦略は、早くも裏目に出ている。マイケル・キャリック監督は、ルーク・ショーの代役として望んでいた左サイドバックを獲得できず、すでにメンバー選考に支障が出ている。

現在のセンターバック陣も、クラブの目標に十分応えられていない。ハリー・マグワイアやリサンドロ・マルティネスといった主力選手は何年もオールド・トラッフォードに在籍しており、最後に獲得したセンターバックは2024年加入のレニー・ヨロだ。

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これまで攻撃陣と中盤の補強を優先してきたオールド・トラッフォードの首脳陣は当初、来夏に守備陣を刷新する計画だった。しかし、リーグでの低迷と守備面での明らかな苦戦を踏まえると、その計画を前倒しする必要があるかもしれない。

キャリック率いるチームへの重圧が高まる

ユナイテッドは順位を落としており、明白な守備の弱点に対処するため、想定より早く移籍市場で動くことを迫られる可能性がある。一方のアーセナルは、コンサが中心的な役割を担いながら好調を維持したい考えだ。サリバが完全復帰すれば、アルテタ監督には歓迎すべきメンバー選考の悩みが生じる。