レアル・マドリードのロッカールームでは、ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョに対する疑念が高まっている。各報道が「過剰なリアクション」と「自らが主役になりたいという欲求」と評する振る舞いを受け、複数の選手の間に不快感が広がっている。チームはパフォーマンスの低下と、主要スター同士の連携不足に苦しんでいる状況だ。

レアル・マドリードが説得力に欠ける内容で辛勝したビジャレアル戦は、このポルトガル人監督を再び論争の中心に押し戻した。ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールのゴールを祝うためにピッチ内に入り込み、得点者本人や他の選手たちから注目をそらす形となり、一部のチームメートを驚かせたのだ。

その数秒後、主審イシドロ・ディアス・デ・メラはビデオ判定による確認の結果、プレー開始時にヴィニシウスが相手選手の髪を引っ張っていたとしてゴールを取り消し、さらにこのブラジル人選手にレッドカードを提示した。

モウリーニョの行動はそれだけにとどまらなかった。審判の判定に抗議するため、選手たちを何度もベンチから立たせて外に出させ、試合後の記者会見には出席しないことを決めた。

緊張が高まるレアル・マドリードのロッカールーム

スペイン紙「スポルト」によると、モウリーニョの最近の振る舞いは、フランス代表FWキリアン・エムバペが中心となっているロッカールーム内の緊張をさらに高めた。一部の選手はピッチ上でのヴィニシウスの態度に以前から不満を抱いており、そこにポルトガル人監督の激しい感情表現が加わった形だ。モウリーニョはチームにより多くの落ち着きと安定をもたらすと期待されてレアル・マドリードに就任していた。

白い巨人は不安定なシーズン序盤を過ごしている。アトレティコ・マドリードとレアル・ベティスに敗れた後、リーガ・エスパニョーラでバルセロナに後れを取った。さらにエルチェ、インテル、エスパニョール、ビジャレアルとの試合を含む複数の試合で苦戦し、期待された水準のパフォーマンスを見せられなかった。

問題は結果だけにとどまらない。補強に多額の投資をしたにもかかわらず、中盤は依然としてチームの弱点となっており、エムバペとヴィニシウスはピッチ上で十分な連携を欠いている。

レアル・マドリードのサポーターは内容に不満を示し、競技面での低迷が続く中、監督と選手たちにブーイングを浴びせた。

スターたちは応えない

同紙によれば、こうした状況に直面したモウリーニョは、審判やリーガ、メディアと対立し、自らの個性を前面に押し出そうとする、よく知られた「対立を煽り論争を生む」手法に回帰した。しかしこの戦略は、今のところロッカールーム内の緊張を抑えることには成功していない。

フロレンティーノ・ペレス会長は、規律を課しグループを統制することを期待してポルトガル人監督を招聘したが、チーム内での影響力は期待された水準に達していないことを示す兆候が出ている。

また、エムバペに対するサポーターの不満、さらにはヴィニシウスとスタンドの一部との関係の緊張がチームの雰囲気に影響している。両スターはピッチ外では良好な関係を続けているものの、試合中は十分な意思疎通が欠けている状態だ。

同紙によると、モウリーニョが注目を集めたがる姿勢は、とりわけ競技面の問題が続く中で批判の対象となっている。同紙は、ジュード・ベリンガム、フェデリコ・バルベルデ、アルダ・ギュレルがサポーターから評価されている選手の一部だと指摘し、バルベルデはサイドでプレーする時の方が良いパフォーマンスを見せていると付け加えた。

さらに、一部の選手に向けて遠回しなメッセージを送るモウリーニョの手法も疑問符を呼んでいる。その一例が、アルダ・ギュレルについて「まだ頂点には達していない」と評した発言で、同紙はこれをグループへの対応における彼の手法の一部だと見ている。

モウリーニョはロッカールームを失うのか

同紙によると、ペレス会長が選手たちに規律を課すためにモウリーニョを招いたという見方が広まる中、ある種の疑念をもって彼を迎えたロッカールームは、今やさらに警戒した目で彼を見るようになっている。

同紙は、63歳の同監督が、2010年にサンティアゴ・ベルナベウに到着した当時のイメージをもはや示せていないと見ている。当時はアルバロ・アルベロア、シャビ・アロンソといった規律と献身で知られる選手たちを頼りにしていた。

「スポルト」は、スター選手たちの影響力が続き、同時に監督が彼らに甘いと評される状況が、他の選手たちに対する彼の立場を弱めたと指摘する。昨年7月に大きな信頼と期待を背負ってクラブに加入したにもかかわらずだ。

8週間と8試合を経て、モウリーニョは再び対立の渦の中にいる。一方で、ピッチ外での激しい姿勢は、ピッチ上でのチームのパフォーマンス向上には結びついていない。

こうした展開は、シャビ・アロンソ時代の終わりを思い起こさせる。当時も監督と一部の選手の間に緊張が生じ、彼はクラブを去った。危機の過程におけるペレス体制の役割も語られていた。

カンプ・ノウでのバルセロナとのクラシコが近づく中、今後数週間はレアル・マドリードのシーズンの行方、そしてモウリーニョと選手たちの関係の将来を決める重要な時期となりそうだ。