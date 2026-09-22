統計データにより、レアル・マドリードが今季、明確なフィジカル面での問題を抱えていることが明らかになった。同クラブはリーガ・エスパニョーラ開幕からの7試合で、1試合あたりの走行距離が最も少ないクラブとして首位に立ってしまったのだ。

「アス」紙が伝えた「ソファスコア」のデータによると、レアル・マドリードの選手たちは1試合平均96.5キロメートルを走破しており、これはリーガ全チームの中で最も低い数値だ。一方で、首位に立つバルセロナは、この面で王者マドリードを大きく上回っている。

これらの数字は、「アス」紙がジョゼ・モウリーニョのものだと伝えた、レアル・マドリードの指揮を執った際にフロレンティーノ・ペレスへ送ったメッセージを想起させる。その中で彼はチーム内に根付かせようとする精神性について語り、こう述べていた。「走れ、そして戦え」。

しかし現在の数値は、そのメッセージの前半部分を反映していない。レアル・マドリードは走行距離のランキングで最下位に位置しており、アラベス、エスパニョール、バルセロナ、セビージャがこの順位で同クラブに近い数値となっている。

対照的に、バルセロナは1試合平均約104.6キロメートルという数値で、リーグで最も走行距離の多いチームの5位に入っており、1試合ごとにレアル・マドリードとおよそ8.1キロメートルの差をつけている。

この統計は、首位バルセロナに勝ち点6差をつけられている王者マドリードの厳しい滑り出しを踏まえると、特別な意味を帯びる。モウリーニョ体制下のレアル・マドリードの実力を取り巻く疑問符に、新たなフィジカル面の要因を加える形となっているのだ。