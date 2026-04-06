「走れ、さもなくば去れ」…レアル・マドリードのムバッピへの厳しいメッセージ

スペインのメディア界では、怪我からの復帰後のフランス人スター、キリアン・エムバペのパフォーマンスをめぐり、議論が激化している。

膝の怪我で欠場していたムバペは、レアル・マヨルカ戦でレアル・マドリードの先発メンバーに復帰したが、試合はレアル・マドリードの2-1の敗北に終わり、首位バルセロナとの勝ち点差は7に広がった。これにより、何度もシュートを放ちながらも得点を挙げられなかったフランス人FWへのプレッシャーはさらに高まっている。

ムバペのパフォーマンス自体は悪くなかったものの、一部のスペイン人ジャーナリストは、彼の守備への関与の少なさに苛立ちを見せ、同選手がまだレアル・マドリードの哲学に馴染めていないと指摘した。

人気番組『エル・チェリンゲート』の司会者であるジョセップ・ペドレロール氏は、アルヴァロ・アルビロ監督に対し、パリ・サンジェルマン時代にルイス・エンリケ監督が彼に対して行ったように、守備へのコミットメント不足を理由に、この選手に対して厳しい批判を行うよう求めた。

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レアル・マドリードとは何かを理解していない

彼は番組で次のように語った。「ムバッペは素晴らしい選手だが、レアル・マドリードの偉大さや、そのエンブレムが象徴するものをまだ理解していない。ランニングや守備の義務を怠るという考えは許されない」。

ペドリロールは、パリ・サンジェルマンの元監督ルイス・エンリケがエムバペに送った有名なスピーチを振り返った。エンリケは、バスケットボールのレジェンド、マイケル・ジョーダンがそうであったように、チームを徹底的に守る真のキャプテンになるよう彼に求めたのだ。

また、レアル・マドリードのサポーターは、この選手に「真の覚醒」と、白いユニフォームが求めるものに応えるためのさらなる知性を期待していると強調した。

チームは彼を必要としている

一方、スペイン紙『マルカ』はよりバランスの取れた見解を示し、レアル・マドリードはエムバペ不在でも好結果を出す能力を見せていると指摘しつつも、シーズン終盤の重要な局面では彼のゴールが必要だと強調した。

同紙は次のように記した。「ムバッピが得点しなかったとは、信じられないことだ。レアル・マドリードは彼のゴールが必要だ。実際、チームは彼の存在によって活気づいているように見えた。しかし、彼の負傷は、チームが彼抜きでも適応できることを示した」。

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彼女はさらに、「ムバッピは5連勝の試合には出場しなかった（アトレティコ戦での数分を除いて）。それでもチームは勝利を収め続けた。ムバッピのプレーが悪かったわけではないが、特別に素晴らしかったわけでもなく、かといって悪かったわけでもない」と付け加えた。

この議論は、チャンピオンズリーグでシーズンを挽回しようとしているレアル・マドリードにとって微妙な時期に持ち上がっている。今後数週間のムバペのパフォーマンスが、レアル・マドリードでの初挑戦の成否を左右するとの見方が広がっている。