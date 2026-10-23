「こうした選手たちは利己的だ。チームメートのことも、監督やスタッフ、ファンのことも考えていない。考えているのは自分のことだけだ」。イングランド代表の元選手はポッドキャスト『The United Stand』で、直近の敗戦後に選手たちが批判を口にしたことへのいら立ちをあらわにした。

チャンピオンズリーグでコモ1907に1-4で敗れた後、主将ブルーノ・フェルナンデスはマイケル・キャリック監督の戦術に不満を示し、ユナイテッドは「もっと勇敢に」プレーしなければならないと語っていた。それに先立ち、センターバックのリサンドロ・マルティネスも公の場でチームの戦力に疑問を呈していた。ルーニーはこれをまったく快く思わなかった。

「マルティネスが発言したとき、私は『まさに悪夢だ。チームが分裂してしまう』と言った。それが始まりだった。今度はブルーノにも同じことが起きたし、ほかの選手にも起きるだろう。彼らは責任を負いたくないからだ」と語った。

マンチェスター・ユナイテッドはリーグ戦で開幕からつまずき、13位にとどまっている。イタリアでの敗戦後は、現地メディアも20度の優勝を誇るクラブを酷評した。ルーニーが特に問題視するのは、危機に直面した選手たちの振る舞いだ。「自分たちが受け取るべきものを得られないと、赤ん坊のように振る舞い、ベビーカーからおもちゃを放り投げ、自分以外の誰かに責任を押し付ける」と40歳のルーニーは語った。