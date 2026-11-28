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バイエルンには悪い知らせが相次いでいる。それでもヴァンサン・コンパニ監督は冷静さを保ち、批判の種を与えず、いつか報われると信じている。

ヴァンサン・コンパニ監督の発言に触れる前に、まずはバイエルン指揮官のある振る舞いを紹介したい。ブンデスリーガの試合後、アウェーチームは通常、一刻も早く帰路につきたがる。そのため、監督が恒例の記者会見で相手指揮官の話を聞く前に席を立つこともある。しかし、 バイエルンにとってさまざまな意味で苦い結果となったハンブルガーSV戦の0－0 の後、コンパニは退席を勧められても残った。

すべての質問に答え終えると、HSVの広報担当者はコンパニに「お気をつけてお帰りください」と声をかけた。それでもコンパニは、メルリン・ポルツィンの話を聞いてから帰ると譲らなかった。隣で計9分間、黙って耳を傾けたのだ。困難な時期にも、あるいは困難な時期だからこそ、コンパニは敬意と冷静さを保ち、どんな小さな批判の種も与えまいとしている。2024年夏の就任以来、これほど難しい時期はなかったかもしれない。

ハンブルクでの試合では、マヌエル・ノイアー、アルフォンソ・デイヴィス、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、ジャマル・ムシアラ、ハリー・ケインという、先発候補7人を欠いた。 さらに、負傷交代したコンラート・ライマーの状態も懸念されている 。加えて、クラブ首脳陣が引き起こしたムシアラをめぐる公の議論もある。バイエルンはHSV戦で3試合連続未勝利となり、コンパニ就任後では最長の不振に陥った。追い打ちをかけるように、代理キャプテンのヨシュア・キミッヒが、まったく不要な乱暴行為で一発退場となった。

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コンパニ監督がキミッヒとオリーズへの対応を変えた理由

ここからはコンパニの分析を見ていこう。記者会見で最初に問われたのは、当然ながらキミッヒの退場についてだった。「私がここにいる2年半の間にも、こういうことは一度あった」とコンパニは切り出した。おそらく、10月のヴァイキング・スタヴァンゲル戦でミカエル・オリーズが同じように愚かな行為で退場した件を指している。当時のバイエルンは、それ以外では基本的にすべて順調だった。

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「あの時は自分の意見をはっきり言った」とコンパニは振り返った。実際、当時のオリーズのボール投げを「とてつもなく愚か」と呼んでいた。キミッヒが相手の髪を引っ張った行為にも当てはまる言葉だろう。 本人さえ「許されない」と認めている 。しかしコンパニは、現在のチーム全体の状況を踏まえ、オリーズの時とは違って個人への批判を一切避けた。「今のこの時期に、特定の選手を名指しして世間に贈り物をすることは絶対にない。あり得ない」

ここ数週間、ウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲという影響力の大きい重鎮たちは、そうした「贈り物」を十分に配ってきた。レナート・カールへの公然とした批判や、とりわけムシアラへの疑念がそうだ。同じような状況では、コンパニの前任者であるユリアン・ナーゲルスマンやトーマス・トゥヘルも、こうした贈り物を配ることがあった。しかしコンパニはサンタクロース気分ではなく、重ねられる質問を辛抱強くかわした。

Getty Images

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「これが何かにつながり、最後には報われなければならない」

一方で、明らかな問題については内部で「明確かつ厳しく」話し合っていると強調した。試合前の記者会見と同様、コンパニは最近お気に入りの言葉の一つである「バブル」に再び言及した。「我々のバブルでは、ハイタッチをして『すごい、よくやった』と言い合っているだけではない。率直に話している。ただ、それは内部にとどめる」

HSVのような降格候補との引き分けは、どんな事情があろうとバイエルンにとって当然、失望すべき結果だ。選手の欠場が相次ぎ、先発にバラ・ンディアイ、ノア・コジョ＝エヴォラ、サシェ・ボエイが名を連ね、長時間を数的不利で戦ったとしてもだ。しかもバイエルンはHSV相手に、特に攻撃面でまったく期待に応えられなかった。枠内シュートはゼロ、xGはわずか0.46。それでもコンパニは、あくまで前向きな材料だけを探した。

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「冷静でいれば、こういう時から最も多くを学べる。ウニオン・ベルリンに7－0で勝った時、私は何を学ぶだろうか。ハリー・ケインがうまくゴールを決められるということだ。今こそ学べるし、我々もそうしている」とコンパニは語った。「このチームが見せている抵抗力、全員が戻ってくるまでに今積み上げているものには価値がある」。いつか報われると信じる言葉にも聞こえた。「いつかこのメンタリティが結果につながらなければならない。これが何かにつながり、最後には報われなければならない」

バイエルンにPKはあったのか？コンパニ監督は判定批判を避ける

HSV戦の終盤には、その姿勢が早くも報われかけた。 ルイス・ディアスがドリブルでペナルティーエリアに入り、ハンブルクのマルティン・アデリーヌと競り合って倒れた 。その瞬間、コンパニらバイエルンのベンチは激しく抗議した。しかし試合後、指揮官は「PKではなかったし、ルイス・ディアスへのファウルでもなかった」と語った。記者会見から早々に退席することも、審判を批判することもない。批判の種を与えないことに徹した。

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それでも重圧は自然と増していく。ボルシア・ドルトムントが日曜日のバイエル・レヴァークーゼン戦に勝てば、ブンデスリーガの首位で勝ち点差を4に広げる可能性がある。そして火曜日には、ウィンターブレイクまでで最も重要な試合が待つ。バイエルンがその間にタイトル獲得の可能性を失い得る唯一の試合、2部首位ヘルタ・ベルリンとのDFBポカール・ラウンド16だ。

現在のヘルタは、ある意味でバイエルンの対極にいる。今季ここまで公式戦15試合中14試合に勝ち、負傷者は一人もいない。