同紙が入手した資料と契約書によると、約45万5000ユーロと11万3000ユーロの2件の支払い請求が明らかになった。送金はドーハのカタール・ナショナル・バンクにある45歳の役員個人の口座へ直接行われたという。この資金は、2023年10月にモスクワで行われたロシア代表対カメルーン代表の親善試合に伴う参加料から出たものだった。

ロシアはウクライナ戦争開始後、FIFAとUEFAのすべての公式大会から除外されていたため、この一戦は政治的に大きな意味合いを帯びていた。カメルーンは、開催国の代表と対戦した数少ない比較的知名度の高い国の一つだった。

エトーが自らの発言によれば意図的にその職から追い出したという、カメルーンサッカー連盟「Fecafoot」の複数の元理事会メンバーは、重大な疑惑を提起した。彼らは、この金額の行方が解明されていないと説明。すでに1年以上前、正式な申し立てで世界サッカー連盟の倫理委員会に対し一連の経緯を調査するよう求めていたが、現在に至るまで何の返答も受け取っていない。

サミュエル・エトーはジャンニ・インファンティーノに守られているのか？

この長引く沈黙が、カメルーン連盟内で元プロ選手がFIFA会長ジャンニ・インファンティーノに守られているのではないかとの疑念を強めている。エトーは以前から、このスイス人役員の最も声高な支持者の一人とみなされてきた。最近では、かつての世界的ストライカーの名前がFIFAによるUEFAへの法的措置の中にも現れ、インファンティーノが失敗に終わった、ワールドカップの持ち分を民間投資家に売却する構想の支持者として名指しされている。

FIFAは、いかなる影響力の行使も強く否定し、内部調査担当者の独立性を強調した。「FIFA会長は独立したFIFA機関に影響を及ぼさない。FIFAは正当な監視を歓迎する。しかし、その監視はFIFA会長に対して根拠のない非難を広める許可証ではない」

それでも現地の批判者たちは懐疑的だ。2021年から2022年にかけてFecafoot執行部の一員を務め、その後除名されたジャーナリストのギバイ・ガタマ氏はこう語った。「私の知る限り、サミュエル・エトーのカタールの個人口座に送金された資金が、その後Fecafootの公式口座に移された、あるいはその会計に記録されたことを示す会計資料や銀行書類は存在しない」 さらにこう付け加えた。「カメルーンサッカー界の関係者は、FIFAの沈黙をサミュエル・エトーへの政治的、制度的支援だと解釈している」

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サミュエル・エトーはどのクラブでプレーしたのか？

横領の疑いを否定している被告は、FIFAトップとの緊密な結びつきをまったく隠していない。エトーは最近、France 24のインタビューでこう熱く語っていた。「私の心の中で、ジャンニ会長はサッカーの世界をはるかに超えて、兄弟、大きな兄、友人になった。私たちがその歩みを見守ってきた人物であり、支えてきた人物であり、ともにサッカーに資する物事を築いてきた人物だ」

アフリカ年間最優秀選手に4度輝いた同選手は、現役時代にとりわけレアル・マドリー、チェルシー、エヴァートンでプレーした。しかし、最も輝かしい時代を過ごしたのはFCバルセロナで、リオネル・メッシ、ティエリ・アンリとともに傑出した3トップを形成。また、インテルでも活躍した。キャリアの中でチャンピオンズリーグを2度制し、多くの国内リーグ優勝も手にしている。