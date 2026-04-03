貴重な得点源――レヴァンドフスキの退団の可能性を埋めるため、バルセロナが獲得に動く

今シーズンの終盤が近づく中、バルセロナは攻撃陣において大きな課題に直面している。フェラン・トーレスかロベルト・レヴァンドフスキのいずれか、チームの主力選手の一人が退団すると見られているからだ。

こうした予想される変化を受け、カタルーニャのクラブは、試合を決定づける能力を持ち、攻撃陣をより効果的に強化できる正真正銘のストライカーを探している。

アトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレスは依然としてバルセロナ首脳陣の最優先ターゲットだが、ロヒブランコス（アトレティコ）との交渉が難航しているため、ブルグラナ（バルセロナ）はより現実的で経済的な代替案を模索している。

こうした状況の中、スペイン紙『スポルト』は、バルセロナがバイエル・レバークーゼンおよびカメルーン代表の若手スター、クリスティアン・コヴァンを注視していると報じた。

コヴァン（19歳）は、スペイン2部リーグのアルバセテでのプロキャリアにおいて目覚ましい活躍を見せ、その直截的で大胆なプレースタイルと、自然な形でゴールを決める能力で周囲を魅了した。

バイエル・レバークーゼンは昨夏、獲得を強く望んでいたレアル・マドリードを含む複数のビッグクラブとの熾烈な争奪戦を制し、わずか500万ユーロで彼を獲得することに成功した。

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コヴァンは、バルセロナの歴史に忘れがたい足跡を残したカメルーンのレジェンド、サミュエル・エトーの後継者候補と見なされている。

この選手は、若さにもかかわらずスピード、フィジカル、戦術的知性を兼ね備えており、それが欧州のビッグクラブにとって魅力的なターゲットとなっている。

以前のコメントで、コヴァンの代理人はアーセナルからの真剣な関心を認め、「アーセナルからの関心は非常に真剣であり、ミケル・アルテタ監督はこの選手を高く評価している。他にも関心を示しているクラブはあるが、彼の将来について話すのはまだ時期尚早だ」と述べた。