イタリアサッカー界は、2026年ワールドカップへの出場権獲得に再び失敗し、2006年ワールドカップでの歴史的な優勝以来、代表チームを悩ませてきた不振の連鎖が続き、最も混乱した時期の一つを迎えている。

ボスニア・ヘルツェゴビナとのPK戦の敗北は、アズーリにとって「最後のとどめ」となり、イタリアサッカー連盟（FIGC）内での大規模な退陣の扉を開くこととなった。これにはガブリエレ・グラヴェーナ会長、ジャンルーイジ・ブッフォン事務局長、そしてジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が含まれている。

3大会連続

イタリアの予選敗退は、驚きというよりは痛恨の極みだった。予選序盤の不振を受け、ガットゥーゾ監督は挽回を図ったが、チームにはアイデンティティと攻撃力が欠けており、PK戦の末にボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、大会から姿を消した。

関連記事：「走れ、さもなくば去れ」…レアル・マドリードのムバッペへの厳しいメッセージ



こうして、イタリア代表は史上初めてとなる3大会連続のワールドカップ欠場となり、イタリアのスポーツ界に激しい怒りの波が巻き起こった。

集団退陣

この衝撃的な敗退を受け、イタリアサッカー連盟内では抜本的な再編が始まった。

わずか数日のうちに、グラヴェーナとブッフォンの両名が辞任を表明し、それに続いて金曜日にガットゥーゾも辞任した。ガットゥーゾは2025年6月にルチアーノ・スパレッティの後任として監督に就任してから1年も経たないことだった。

しかし、ガットゥーゾの退任発表は他のメンバーより数日遅れており、その理由についてイタリアのメディアでは疑問の声が上がっている。

関連記事：「非倫理的な行動」…ハキミ、マドリードのカードでパリを翻弄



真の理由

『コリエーレ・デラ・セーラ』紙によると、発表が遅れた理由は、経営陣との対立や残留交渉ではなく、コーチングスタッフへの退職金支払いの調整に関連していた。

ガットゥーゾは、たとえ自身が金銭的権利を放棄することになっても、公式発表の前にアシスタントスタッフ全員が全額の報酬を受け取ることを強く求めた。

実際、ガットゥーゾ監督はイタリアサッカー連盟との契約に残っていた金額を放棄し、アシスタントコーチ陣ができるだけ早く補償金を受け取れるようにした。

ガットゥーゾの呪い

ガットゥーゾの行動は、彼のキャリアにおいて前例のないものではなく、イタリアのメディアで「ガットゥーゾの呪い」として知られる現象、すなわち報酬なしでの永久的な退団の延長線上にあった。

2019年、彼は契約を2021年まで延長していたにもかかわらず、退職金を受け取ることなく古巣のミランを去った。その代わりに、残りの2年分のコーチングスタッフの給与を支払うことを選んだのだ。

「SportMediaset」の報道によると、オーフェ・クリーク、ピサ、ハイドゥク・スプリトでの経験においても同様の状況が繰り返されており、彼は常にスタッフ陣の安定を守るため、自身の権利を放棄して静かに退くことを選んできた。

関連記事：決定：レアル・マドリードが3選手を放出…残り4選手の残留には「厳しい条件」

