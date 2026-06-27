2026年W杯で早期敗退したサウジアラビア代表の主将サレム・アル・ドスリに対し、ファンから厳しい批判が相次いでいる。大会中、彼のパフォーマンスは低下し、多くのサポーターが失敗の責任を彼に帰している。

ウルグアイと1－1で引き分け、 スペインに0-4で敗れ、最終戦でカーボベルデと0-0で引き分けた。この結果、グループ最下位となり、早期に大会を去ることとなった。

サレム・アル・ドスリに対するファンの怒り

試合後、SNSでは「サレム・アル・ドスリ」がトレンド入り。3試合を通じて精彩を欠いた彼に、多くのファンが厳しい声を寄せた。チームを引っ張るベテランとして期待されていただけに、失望は大きい。

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ピッチ上でチームを導けず、大舞台で期待されたリーダーシップを発揮できなかったと指摘する声も。また、技術面やフィジカル面でも期待を下回ったとの批判もある。

責任逃れとの声も

批判は試合後の対応にも及び、大会敗退後にメディアの取材に応じなかったことにも不満の声が上がった。

一部のサポーターは、代表チームのキャプテンとしてファンにメッセージを送り、敗退を謝罪すべきだったと主張した。

一方で、敗退の責任をアル・ドスリ1人に負わせるべきではないとの声もある。失敗は指導陣や運営を含めた組織的な問題だと主張している。ワールドカップが終わっても、「アル・アクダル（サウジアラビア代表）」の主将を巡る議論は続いている。