移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノによれば、23歳の同選手について、ドルトムントはボーナスを含めて3200万ユーロの移籍金を所属元クラブのPAOKサロニキに支払わなければならないという。

さらに、ギリシャのクラブは15％の再売却条項も確保したとみられている。つまり、コンスタンテリアスがBVBで大ブレイクし、その後に別のトップクラブへ移籍することになれば、ドルトムントは高額な金額を取り逃がす可能性が高い。

攻撃的なポジションを主戦場とするこの選手は、すでに前日の日曜日にドルトムント入りし、義務的なメディカルチェックを受けていた。正式発表は早ければ月曜日中にも行われる見込みだ。BVBではコンスタンテリアスが4年契約にサインし、今後は年間320万ユーロの手取りを受け取ることになるという。

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PAOKサロニキのファンがBVBへの移籍に抗議

一方、PAOKサロニキのファンの間では、目前に迫った移籍に対する反発が起きていた。土曜深夜、影響力の大きいインスタグラムのページ「club_paok_gate4_official」が 移籍のうわさに関する声明 を発表し、その中で売却の撤回を求めた。

ギリシャのクラブのサポーターは、コンスタンテリアスがシュツットガルト移籍寸前に迫っていた昨年にも、すでに同様の行動を見せていた。当時、両クラブは2000万ユーロ規模の取引で合意に達していたが、PAOKオーナーのイバン・サビディスが、おそらくは自クラブのファンの怒りを恐れて、この移籍を驚くべき形で破談にした。

その一方で、日曜日にドルトムントへ到着した際には奇妙な場面もあった。コンスタンテリアスはPAOKファンとみられる人物から声をかけられ、ギリシャからの大きな話題となっていた別れについて説明を求められたようだ。見知らぬその人物は23歳の同選手に話しかけ、携帯電話を突きつけた。やり取りは1分以上に及び、その間、ギリシャ人選手は繰り返し母国語でその電話に向かって話していた。

BVBでは、このギリシャ代表18試合出場の選手がサイード・エル・マラの代替案として考えられている。エル・マラの黒黄軍団への移籍は、1.FCケルンが繰り返し拒否権を行使したことで破談となっていた。