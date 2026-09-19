ニューカッスル・ユナイテッドは土曜日午後、プレミアリーグで辛勝を収めた。ホームでハル・シティを2-1で下した一戦後には、とりわけ負傷交代したショーン・ステウルについて話題が及んだ。

ステウルはニューカッスルの先発に名を連ね、加入後3度目のスタメン出場となった。後半途中、このMFはハムストリングを痛めたようで交代を余儀なくされた。けいれんの可能性もあった。

ステウルにとって長期離脱とならないことが望まれる。とりわけ金曜日に、ヨング・オランイェの招集メンバーに初めて入ったことが明らかになっていたからだ。

もっとも、この招集は完全なサプライズではなかった。ステウルはニューカッスルでの最初の数カ月で印象的なプレーを見せており、ハル戦後にも賛辞が相次いでいる。

「彼の年齢の選手としては普通ではない。本当に、本当にとても満足している」と、マティアス・ヤイスレ監督は元アヤックスのこの選手について語った。

英紙『The i Paper』の記者マーク・ダグラスも、ステウルに感銘を受けている。「ショーン・ステウルには楽しめる要素が本当にたくさんある。彼は全力で前に出て、自ら主導し、熱心にプレッシャーをかける。まだ18歳だが、すでにこのグループのリーダーのように見える」

ニューカッスルの元監督スティーブ・ストーンは『BBC』でこう語っている。「ステウルがどれだけ素晴らしいか、少し触れていいだろうか？ 彼は18歳で、プレミアリーグの大きな試合でプレーしている。ここまで素晴らしいよ」

X上でも、最大級の賛辞を送るファンが複数いる。「彼は絶対的なスターになる」と、あるユーザーは書いている。別のユーザーは「この少年が頂点へ向かっていることは、もう見て取れる」と記し、さらに別のユーザーは彼を「ワンダーボーイ」と呼んでいる。