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バイエルン・ミュンヘンはボルシア・ドルトムントと劇的な2-2の引き分けを演じたが、ブンデスリーガ首位チームにとって代償は大きかった。負傷者が増える中、この重要な一戦では複数の主力選手が途中交代を余儀なくされ、今後のチャンピオンズリーグの試合に向けて攻撃陣の選択肢が大幅に減っている。

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サイバリとニャブリ、長期離脱の可能性

ドルトムントとの引き分け直後は、イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリの状態に対する深刻な懸念が話題をさらった。試合を通じて脅威となっていたサイバリは、痛みを伴う接触の後、松葉杖をついてスタジアムを後にする姿が目撃された。モロッコ代表選手は、BVBのGKグレゴール・コベルに至近距離からのシュートを阻まれた後、ペナルティーエリア内での慌ただしいプレーの中で足首をひねったようだ。

ニャブリの状況もコーチングスタッフにとって同様に心配だ。経験豊富なウインガーはサイバリが退いたわずか2分後に交代を余儀なくされた。筋肉に問題が生じたとみられ、数週間離脱する可能性がある。試合終了のホイッスルから間もなく取材に応じたスポーツディレクターのマックス・エーベルの言葉も、バイエルンのファンの不安を和らげるものではなかった。「どちらの負傷もやや重い。今すぐ予後や診断を伝えることはできない。まず検査を受けることになるが、どちらも重いように見える」と語った。BILDが伝えている。

オリーズにも足を引きずる姿、コンパニの選手起用にさらなる悩み

交代した2人だけでなく、マイケル・オリーズもチームバスに向かう際、ひどく足を引きずる姿が目撃された。フランス人の司令塔は試合を最後までプレーしたが、試合中のアドレナリンが収まると、かなりの痛みを感じているようだった。バイエルンはチームメート2人ほど深刻な問題ではないことを願っているが、依然として不透明だ。

元クリスタル・パレスのオリーズについて尋ねられたエーベルは、「現時点では、それほどひどくないのではないかと感じている。ただ、あのような試合の直後はアドレナリンも出ているので、判断するのは比較的難しい。それでも、それほどひどくないと考えよう」と説明した。

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エーベル、相次ぐ問題に重苦しさを認める

負傷者が相次ぎ、バイエルン陣営には明らかな苛立ちが漂う。クラブはドルトムント戦を圧倒的な好調期への足がかりにしたいと考えていたが、今は被害を最小限に抑えることへと方針を転換しなければならない。攻撃陣の選手層が薄くなったことで、戦術の変更や、サイバリとニャブリが抜けた穴を埋めるための若手有望株の昇格を迫られる可能性がある。

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エーベルは、相次ぐ問題への対応がクラブ首脳陣にとって難しくなっていると認めた。「今、我々の周りで起きていることには、少し重苦しさを感じる」とスポーツディレクターは明かした。

アトレティコ・マドリー戦を前に欠場者が続出

今回の新たな負傷者は、火曜日に重要なチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦を控える、最悪のタイミングで出た。バイエルンはすでに、攻撃の創造性を担うルイス・ディアスとジャマル・ムシアラを欠いていた。特にムシアラ不在の影響は大きく、ブンデスリーガ首位チームにとって、主力アタッカーを複数欠いたままディエゴ・シメオネ率いるチームと対戦するのは厳しい見通しだ。

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問題はフィールドプレーヤーにとどまらない。ベテランGKマヌエル・ノイアーも、長引く足の問題によってドルトムント遠征に参加できなかった。さらに、ヴィンセント・コンパニ監督も短期間の入院を経て、デア・クラシカーではベンチに入れなかった。欠場者が重なり、秋のシーズンで最も日程が過密な時期を迎えるバイエルンの選手層は、通常よりも薄くなっている。