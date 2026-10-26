負傷者が相次ぐACミランがボローニャの残留に目を向ける中、ルベン・アモリム監督はバロンドールの話題に応じず

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ACミランのルベン・アモリム監督は、ウディネーゼとの接戦を2-0で制した後、毅然とした姿勢を見せた。個人への称賛よりも、チームの粘り強さに目を向けた。負傷者が増え続ける中、ポルトガル人指揮官はACミランを貴重な勝ち点3に導き、セリエAでの勢いを維持した。

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個人の栄誉よりチーム全体に目を向ける

ウディネでの厳しい一夜を終え、アモリム監督は間近に迫るバロンドール授賞式について見解を問われた。しかし、ミランの指揮官は個人賞を語る気分ではなかった。過酷な試合日程が続き、選手たちの身体にも負担がかかっているからだ。相次ぐ欠場者によってやりくりを迫られるミランにとって、リーグ戦での勝利は一つひとつがチーム全体の粘り強さの証しとなっている。

誰が栄誉あるトロフィーを手にすると思うかと問われたアモリム監督は、「分からない。ミランの選手でなければ興味はない」とDAZNに語った。話題を退けたその言葉からは、目下の関心がチームの選手たちの状態だけにあることがうかがえる。「2日後にまたプレーできる選手が誰かを考えている。いずれにしても、ミランの選手でなければ気にしない」と付け加えた。

負傷者続出の中で進む若手育成

トップチームの選択肢が不足する中、アモリム監督はクラブの下部組織に目を向けざるを得なくなっている。ポルトガル人指揮官は、チームの若手選手たちの貢献をすぐさま称賛した。勝利が最優先である一方、クラブの長期的な繁栄を確かなものにする責務も強く感じているという。ミラネッロの治療室に選手が増え続ける中、若手の起用は選択の余地があるものではなく、必要に迫られたものとなっている。

「今の日程では不可能だと思う……。誰もが負傷している。だから、全選手を読み取らなければならない。私の仕事は勝つことだけでなく、ミランの未来を保証することでもある。負傷者は多いが、この選手たちは、このクラブでプレーする重圧に対応する準備ができていることを示してくれた。本当にうれしい。彼らがピッチに立つとき、責任を負うのは私だし、彼らにはうまくやってほしい」とアモリム監督は述べた。

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練習時間が限られる中でも、パフォーマンスを誇る

アモリム監督はまた、実際にピッチで練習する時間がほとんど取れない日程の中で、試合に向けて準備する難しさを明かした。戦術面の作業の多くは今やピッチ上ではなく、教室で行っているという。指揮官が自身の哲学を浸透させる理想的な方法ではないものの、映像分析への切り替えは、過去の試合でのミスを修正する上で欠かせないものとなっている。

「取り組まなければならないことはたくさんある。それでも誇りに思う。前の試合でうまくいかなかったことに取り組む時間がなかったからだ。ピッチで取り組む機会は事実上なく、映像を通じて行うしかなかった。正直に言えば、ここ数週間は事実上、練習ができていない。だから本当に誇りに思う」と語った。

欠場者が増える中、ダービーの週へ

リーグ戦2連勝の勢いに乗るミランは、選手たちの底力と層の厚さが厳しく試されるダービーの週を迎える。マリオ・ヒラ、アドリアン・ラビオ、ディエゴ・モレイラが新たに負傷し、マッテオ・ガッビア、アレクシス・サレマーカーズ、サムエル・チュクウェゼ、フィリッポ・テッラッチャーノも引き続き欠場する。欧州大会の試合はないが、ミランは週半ばにリーグ戦でボローニャと対戦し、土曜日にはインテルとのデルビー・デッラ・マドンニーナに臨む。