負傷後初の出場…マブイがマヨルカ戦でレアルの攻撃を牽引

レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビロア監督は、本日土曜日に行われるラ・リーガ第30節のレアル・マヨルカ戦に向けた先発メンバーを発表した。

本日の試合に向けたレアル・マドリードのメンバーリストでは、ティボー・クルトワ、フェラン・メンディ、ラドリゴ・ジョス、ダニ・セバヨスが負傷のため欠場し、さらにフェディ・バルベルデが出場停止となっている。

一方、レアル・マドリードは、長期の怪我による離脱から復帰したブラジル人DFエデル・ミリタオを戦列に加えた。

アルベロア監督は、怪我から回復し初めて先発出場したキリアン・エムバペを、イブラヒム・ディアス、アルダ・ギュルラーと共に攻撃の3トップに起用した。

レアル・マドリードの先発メンバーは以下の通り：

ルネン - トレント・アレクサンダー＝アーノルド - ルディガー - ホイセン - アルヴァロ・カレラス - マヌエル・アンヘル - チョウメニ - カマヴィンガ - アルダ・ギュル - イブラヒム・ディアス - ムバペ。

レアル・マドリードは現在、ラ・リーガの順位表で69ポイントを獲得し2位につけており、2位のバルセロナに4ポイント差をつけられている。一方、マヨルカは28ポイントで18位となっている。



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