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Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

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負傷後初の出場…マブイがマヨルカ戦でレアルの攻撃を牽引

キリアン・エンバペ
ブラヒム・ディアス
レアル・マドリー
ラ・リーガ
マヨルカ
フランス
モロッコ
スペイン

ディアスはフィニシウスの不在を埋め合わせることができるだろうか？

レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビロア監督は、本日土曜日に行われるラ・リーガ第30節のレアル・マヨルカ戦に向けた先発メンバーを発表した。

本日の試合に向けたレアル・マドリードのメンバーリストでは、ティボー・クルトワ、フェラン・メンディ、ラドリゴ・ジョス、ダニ・セバヨスが負傷のため欠場し、さらにフェディ・バルベルデが出場停止となっている。

一方、レアル・マドリードは、長期の怪我による離脱から復帰したブラジル人DFエデル・ミリタオを戦列に加えた。

アルベロア監督は、怪我から回復し初めて先発出場したキリアン・エムバペを、イブラヒム・ディアス、アルダ・ギュルラーと共に攻撃の3トップに起用した。

レアル・マドリードの先発メンバーは以下の通り：

チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
バイエルン crest
バイエルン
FCB
ラ・リーガ
マヨルカ crest
マヨルカ
MLL
ラージョ・バジェカーノ crest
ラージョ・バジェカーノ
RAY

ルネン - トレント・アレクサンダー＝アーノルド - ルディガー - ホイセン - アルヴァロ・カレラス - マヌエル・アンヘル - チョウメニ - カマヴィンガ - アルダ・ギュル - イブラヒム・ディアス - ムバペ。

レアル・マドリードは現在、ラ・リーガの順位表で69ポイントを獲得し2位につけており、2位のバルセロナに4ポイント差をつけられている。一方、マヨルカは28ポイントで18位となっている。

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