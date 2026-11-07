スター選手や国内外のクラブは、インスタグラムやXなどのインターネット上の媒体を通じ、サッカー界の動きをほぼ毎日発信している。今回のVZ Socialでは、リーズ・ユナイテッド対トッテナム・ホットスパーの試合後、審判団の判定に強い不満を示したシャビ・シモンズを取り上げる。

トッテナム・ホットスパーは土曜午後、ノア・オカフォーに終盤のゴールを許し、リーズ・ユナイテッドに0-1で敗れた。しかし試合後、主な話題となったのは前半の場面だ。ジェイデン・ボーグルが相手のマティス・テルを蹴り、プレー続行を不可能にした。

映像では、ボーグルのスパイクの裏がテルの足首の後ろに強く当たる様子が確認できた。VAR担当のトニー・ハリントンはこの場面を詳しく検証し、4分以上にわたってリプレーを確認したものの、介入しないと判断。ボーグルには何の処分も下されず、一方のテルは負傷してピッチを去らなければならなかった。

試合後、トッテナム陣営からは怒りの声が上がった。重い膝のけがでこの試合のメンバーにも入っていなかったシャビ・シモンズもその一人だ。シモンズは試合後、スナップチャットに投稿し、この場面を2025年12月の出来事と比較した。

当時、シモンズは同様の形でフィルジル・ファン・ダイクのかかとを踏み、レッドカードで退場となっていた。オランダ代表のシモンズは両場面の写真を共有し、「何が違うんだ？」と困惑を示した。

ロベルト・デ・ゼルビも試合後、この物議を醸した場面に言及したが、審判団を厳しく批判することは避けた。「私は主審を大いに信頼している。彼（ブルックス、編集部注）が映像を確認するかどうかは関係ないと思う」とTNT Sportsに語った。

「VARもいた。正しい判断が下されなかったのかどうかは私には分からないが、我々は信頼している。自分たちのパフォーマンスと改善できる点に集中しなければならない」とデ・ゼルビは締めくくった。