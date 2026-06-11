サウジアラビア代表GKナワフ・アル＝アクイディは、怪我で数週間トレーニングを欠席したが、「アル＝アハル」合宿に合流し、2026年ワールドカップ出場へ時間との戦いを続けている。

代表合宿合流後、医療スタッフとコーチ陣のサポートを受けながら集中リハビリを行い、開幕までにコンディション回復を目指す。

数日前まで出場が不安視されたが、ギリシャ人のジョルギオス・ドニス監督は医学的なゴーサインが出れば正GKとして起用する方針だ。

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番組「ナディーナ」によると、数時間以内に決定検査を行い、その結果で出場可否が判断される。

FIFA規定では試合48時間前までGK交代が可能で、スタッフには判断の余裕がある。

なお、代表団は大会公式バスをまだ受け取っておらず、マイアミ到着後に引き渡される予定だ。

またFIFAは、米国国内の移動時に代表団に付き添う担当者2名を配置した。

GK起用は、大会を目前に控えたサウジアラビア代表コーチ陣の重要課題だ。アル＝アクイディは近年代表の正GKとして信頼を築いており、その去就に注目が集まる。

サポーターは検査結果を待ちわびており、大会で万全な状態で出場し守備陣を率いてくれることを期待している。