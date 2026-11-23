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バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンス・フリックは、ラミン・ヤマルの離脱を埋めるために時間をかけなかった。再び下部組織に目を向け、クラブ首脳陣が将来の攻撃陣を担う存在とみなす若きベルギー人FWに初めてのチャンスを与えたのだ。

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バルセロナはチャンピオンズリーグのグループステージ第5節でサバフと対戦するため、アゼルバイジャンへ向かう。バクーはバルセロナから3970キロ離れており、この遠征はカタルーニャのクラブにとって欧州カップ戦史上最長の移動となる。

ドイツ人指揮官はこの一戦で複数の主力選手を欠く。その筆頭がチームのスターであり至宝のラミン・ヤマルで、右足首の負傷によりバルセロナに残留した。

バルセロナのメディカルスタッフは、CLの試合での欠場はあくまで予防措置であり、日曜日のデポルティボ戦への出場には支障がないと明言している。また、負傷中のロドリ、シャビ・エスパルト、アンドレアス・クリステンセン、ハムザ・アブデルカリム、バルジもバルセロナに残った。

遠征メンバーで最大の話題となったのは、ベルギー人のジェシー・ビシウがトップチームに初めて招集されたことだ。18歳のFWは昨夏の7月31日、850万ユーロでクラブ・ブルッヘから加入し、2031年6月までの契約を結んだ。将来のチームを強化するためのクラブ最大級の補強の一つである。

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ビシウは2014年にルーヴェンでキャリアをスタートさせ、2020年まで在籍した後、クラブ・ブルッヘへ移籍した。2023年には15歳でリザーブチーム「クラブNXT」でプレーを始め、ベルギー2部リーグで36試合に出場している。

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ビシウはベルギーの全年代別代表でプレーした後、現在はU-21ベルギー代表に名を連ねている。U-17欧州選手権では際立った活躍を見せ、大会ベストイレブンに選出された。右利きで両ウイングをこなすことができる。バルセロナ・アトレティック加入後はベレッチのチームでの練習を基本としつつ、時折トップチームの練習にも参加してきた。ここまで2部リーグで8試合に出場し、そのすべてで先発を務め、1アシストを記録している。

スペイン紙『マルカ』によると、フリックはビシウがジョアン・ガンペール・スポーツシティに到着して以来、この選手を注意深く見守ってきた。ビシウはプレシーズンに指揮官がチームに加えた若手選手の一人で、バーゼル戦での2ゴールなどで周囲を驚かせた。

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ドイツ人指揮官はこの数カ月間、彼の能力をつぶさに観察してきた。スピード、ドリブルの技術、1対1で守備者に仕掛けて抜き去る才能、攻撃を組み立てる力、シュートの精度、そしてフィジカルの強さである。

同紙はバルセロナのテクニカルスタッフ関係者の話として、フリックはビシウを単にヤマル不在の穴を埋めるやむを得ない代役ではなく、クラブが今後数年にわたって頼りにする大器とみなしていると伝えている。だからこそ、厳しい環境で初めての欧州の舞台を経験させ、重圧の中での精神面を試したいと考えたのだという。