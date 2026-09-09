BVBとカレツァスにとって、あまりにも痛い瞬間となった。ギリシャ人ウインガーはジグナル・イドゥナ・パルクで23分、接触がないまま突然ピッチに座り込んだ。その直前まではごく普通にドリブルを仕掛け、パスも出していた。だがその後、腕を上げて治療を求めた。ほどなくして救護スタッフが駆けつけ、新戦力は観客の拍手に送られながら、涙を浮かべてピッチを後にした。

「ドクターたちが脚ではなく、上半身だけを診ていたとき、背筋が凍った。こんなことは誰にも起きてほしくない。目にしたのは本当に痛ましい光景だった」と、ドルトムントのクラブの象徴的存在であるマッツ・フンメルスがPrime Videoで解説者として語った。

ギリシャ人選手は現在、病院で検査を受けており、「最終的にあらゆる可能性を除外するためだ。今後数日で何が分かるかを待たなければならない」と、スポーツ担当取締役のラース・リッケンがスペイン勢相手の3-2の勝利後に語った。リッケン自身も「もちろんかなりショックを受けた。何の前触れもなく循環器系の問題が起きた。兆候はまったくなかった」と話している。

オーレ・ブックも同様の見解を示した。「彼と一緒に外へ出たが、その瞬間はすぐには話せる状態ではなかった。もちろん、一日も早く本当に良くなること、そして深刻なものでないことを願っている」と、ドルトムントのスポーツディレクターは話した。

ブックもまた、問題の兆候はなかったと説明した。「本当に突然だった。彼は座り込み、その後さらに検査を受けるため病院に搬送された。今もそこにいる。もちろん、それで雰囲気はかなり曇ってしまった」

BVBは後半開始時点で、18歳の新戦力は「状況を踏まえれば良好な状態にある」と伝えていた。この知らせは、指揮官ニコ・コバチもハーフタイム中にチームへ伝えていた。「選手たちには大丈夫だと話した。彼らも心配しているからね」とコバチは語った。

クリスティアン・エリクセンの心停止や、バイエルンのスター、ジャマル・ムシアラの度重なる倒れ込みによって敏感になっているこの業界にあって、BVBは経過について逐一発表はしないと、水曜日にSIDの問い合わせに対して広報担当者が述べた。カレツァスは引き続き「状況を踏まえれば良好な状態」にあるという。ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長は、それ以上のことは自分も知らないと語った。

Getty Images

大きな不運：現在BVBで負傷離脱しているのは誰か？

BVBにとって、カレツァスの長期離脱は大きな痛手となる。新戦力のヤニス・コンスタンテリアスは、すでに開幕節のHSV戦で自身初のブンデスリーガ出場を果たした際に前十字じん帯を断裂しており、長期離脱となる見込みだ。

その代役として、移籍期間終了直前にイーサン・ヌワネリをFCアーセナルからレンタルで獲得した。ヌワネリは火曜日、カレツァスに代わって投入された。守備陣でも現在のドルトムントは負傷者に悩まされている。コバチはビジャレアル戦でニコ・シュロッターベック、エムレ・ジャン、フィリッポ・マネを欠くことになった。

ラミ・ベンセバイニも肋骨部の打撲でまだ万全ではない。ただし、2月のアタランタ・ベルガモ戦（1-4）で受けた黄赤カードにより、いずれにしても出場資格はなかった。