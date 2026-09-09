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Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

翻訳者：

負傷の衝撃！ コンスタンティノス・カレツァスがチャンピオンズリーグでピッチから担ぎ出される　BVBは「すべてを排除したい」

チャンピオンズ リーグ
コンスタンティノス・カレツァス
ボルシア・ドルトムント 対 ビジャレアル
ボルシア・ドルトムント
ビジャレアル

チャンピオンズリーグ初戦のビジャレアル戦で、ボルシア・ドルトムントは早い時間帯に、またしても新加入のギリシャ人選手を交代させなければならなかった。懸念は大きい。

BVBとカレツァスにとって、あまりにも痛い瞬間となった。ギリシャ人ウインガーはジグナル・イドゥナ・パルクで23分、相手との接触がないまま突然ピッチに座り込んだ。その直前には普段通りにドリブルを仕掛け、パスも出していた。だが、その後に腕を上げて治療を求めた。ほどなくして救護スタッフが駆けつけ、新戦力は観客の拍手に送られながら、涙を浮かべてピッチを後にした。

「ドクターたちが脚をまったく診ず、上半身だけを見ていた時、背筋が凍る思いがした。こんなことは誰にも起きてほしくない。目にしたのは本当に痛ましい光景だった」と、ドルトムントのクラブの象徴的存在であるマッツ・フンメルスはPrime Videoで解説者として語った。

ギリシャ人選手は現在、病院で検査を受けることになるという。「最終的にあらゆる可能性を除外するためだ。今後数日で何が分かるかを待たなければならない」と、スポーツ担当取締役のラース・リッケンはスペイン勢を3-2で下した試合後に語った。自身については「もちろんかなりショックを受けた。何の前触れもなく循環器系の問題が起きた。兆候は何もなかった」と説明した。

オーレ・ブックも同様の見解を示した。「私は彼と一緒に外へ出たが、その時点ではすぐに話せる状態ではなかった。もちろん、できるだけ早く良くなり、深刻なものでないことを願っている」と、ドルトムントのスポーツディレクターは話した。

ブックもまた、問題を示す兆候はなかったと述べた。「本当に突然だった。彼は座り込み、その後さらに検査を受けるため病院に運ばれた。今もそこにいる。もちろん、それで雰囲気はかなり曇ってしまう」

BVBは後半開始時、18歳の新戦力について「状況を考えれば元気にしている」と伝えていた。この知らせは、ニコ・コバチ監督もハーフタイムにチームへ伝えていた。「私は選手たちに、すべて大丈夫だと伝えた。彼らも心配しているからね」とコバチ監督は語った。

Borussia Dortmund v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images

不運続き：現在BVBで負傷離脱しているのは誰か？

BVBにとって、カレツァスの長期離脱は大きな痛手となるだろう。新加入のヤニス・コンスタンテリアスは、すでに第1節のHSV戦でブンデスリーガ初出場を果たした際に前十字靱帯を断裂しており、長期離脱となる見込みだ。

その代役として、移籍期間終了前にイーサン・ヌワネリがアーセナルFCから土壇場でレンタル加入した。ヌワネリは火曜日、カレツァスに代わって投入された。守備陣でも現在のドルトムントは負傷者に悩まされている。コバチ監督はビジャレアル戦でニコ・シュロッターベック、エムレ・ジャン、フィリッポ・マーネを欠くことになった。

ラミ・ベンセバイニも胸郭の打撲により、まだ万全ではない。ただし、2月のアタランタ・ベルガモ戦（1-4）で受けたイエローレッドカードにより、いずれにしても出場資格はなかった。

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