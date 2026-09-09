BVBとカレツァスにとって、あまりにも痛い瞬間となった。ギリシャ人ウインガーはジグナル・イドゥナ・パルクで23分、相手との接触がないまま突然ピッチに座り込んだ。その直前には普段通りにドリブルを仕掛け、パスも出していた。だが、その後に腕を上げて治療を求めた。ほどなくして救護スタッフが駆けつけ、新戦力は観客の拍手に送られながら、涙を浮かべてピッチを後にした。

「ドクターたちが脚をまったく診ず、上半身だけを見ていた時、背筋が凍る思いがした。こんなことは誰にも起きてほしくない。目にしたのは本当に痛ましい光景だった」と、ドルトムントのクラブの象徴的存在であるマッツ・フンメルスはPrime Videoで解説者として語った。

ギリシャ人選手は現在、病院で検査を受けることになるという。「最終的にあらゆる可能性を除外するためだ。今後数日で何が分かるかを待たなければならない」と、スポーツ担当取締役のラース・リッケンはスペイン勢を3-2で下した試合後に語った。自身については「もちろんかなりショックを受けた。何の前触れもなく循環器系の問題が起きた。兆候は何もなかった」と説明した。

オーレ・ブックも同様の見解を示した。「私は彼と一緒に外へ出たが、その時点ではすぐに話せる状態ではなかった。もちろん、できるだけ早く良くなり、深刻なものでないことを願っている」と、ドルトムントのスポーツディレクターは話した。

ブックもまた、問題を示す兆候はなかったと述べた。「本当に突然だった。彼は座り込み、その後さらに検査を受けるため病院に運ばれた。今もそこにいる。もちろん、それで雰囲気はかなり曇ってしまう」

BVBは後半開始時、18歳の新戦力について「状況を考えれば元気にしている」と伝えていた。この知らせは、ニコ・コバチ監督もハーフタイムにチームへ伝えていた。「私は選手たちに、すべて大丈夫だと伝えた。彼らも心配しているからね」とコバチ監督は語った。

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不運続き：現在BVBで負傷離脱しているのは誰か？

BVBにとって、カレツァスの長期離脱は大きな痛手となるだろう。新加入のヤニス・コンスタンテリアスは、すでに第1節のHSV戦でブンデスリーガ初出場を果たした際に前十字靱帯を断裂しており、長期離脱となる見込みだ。

その代役として、移籍期間終了前にイーサン・ヌワネリがアーセナルFCから土壇場でレンタル加入した。ヌワネリは火曜日、カレツァスに代わって投入された。守備陣でも現在のドルトムントは負傷者に悩まされている。コバチ監督はビジャレアル戦でニコ・シュロッターベック、エムレ・ジャン、フィリッポ・マーネを欠くことになった。

ラミ・ベンセバイニも胸郭の打撲により、まだ万全ではない。ただし、2月のアタランタ・ベルガモ戦（1-4）で受けたイエローレッドカードにより、いずれにしても出場資格はなかった。