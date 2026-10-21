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ACミランは木曜日に控えるボーンマスとの重要なヨーロッパリーグの一戦を前に、2選手の負傷という大きな痛手を負った。クラブの練習場で悲惨な朝を迎えたミランは、攻撃陣の重要な戦力2人を欠いてこの欧州での一戦に臨むことになる。

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ふくらはぎの問題でポルトガル代表FWが欠場へ

イタリアの名門ミランにとって最大の懸念は、ポルトガル代表FWゴンサロ・ラモスだ。ボーンマスとの次戦は事実上、欠場が決まっている。『Sky Sport Italia』によると、元パリ・サンジェルマンのFWはミラネッロでの練習中にふくらはぎの筋肉に過負荷がかかった。キックオフまで数時間に迫る中、ルベン・アモリム監督の戦術プランは大きな変更を余儀なくされている。

医療スタッフは木曜日、筋肉の損傷の程度を調べるため、一連の詳しい検査を行う予定だ。ストライカーがいつまで起用できないかを判断する上で、この検査は重要になる。ラモスは今夏、移籍金7400万ユーロに追加報酬を加えた条件で加入。今季は全公式戦9試合で3得点を記録し、ヨーロッパリーグのザルツブルク戦でもゴールを挙げているだけに、ミランはその状態を懸念している。

チュクウェゼは長期離脱の可能性

サン・シーロのファンにとって、サムエル・チュクウェゼに関する知らせも痛手だ。ナイジェリア人ウイングは股関節を負傷し、ボーンマス戦のメンバーからも外れた。ラモスの状態は今後の検査次第だが、クラブがチュクウェゼの状態を見極める中、同選手の見通しははるかに厳しいものとなっている。

初期の情報では、元ビジャレアルのチュクウェゼは長期離脱を強いられる可能性があり、数カ月に及ぶことも懸念されている。今季ミランで全公式戦8試合に出場し、得点こそないものの2アシストを記録しているナイジェリア人ウイングにとって、悔しい後退となる。

Getty Images

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カマルダに欧州の舞台でチャンス

ラモスが前線の中心を担えないことで、10代の逸材フランチェスコ・カマルダに再び脚光を浴びる機会が訪れた。高く評価されるイタリア人若手FWは、攻撃の中心として先発入りする見込みだ。実現すれば、今季の欧州大会では2試合連続の先発となる。

18歳のFWにはクラブでの明るい将来が期待されている。今回の予期せぬ負傷者の続出によってトップチームへの定着が早まり、大きなチャンスを得た。今季のミランでは全公式戦3試合に出場し、プレー時間は計68分。まだ得点にもアシストにも絡んでいない。

ミランとボーンマス、欧州大会では対照的な滑り出し

ミランはヨーロッパリーグ初戦でベンフィカにホームで0-2と敗れる、期待外れのスタートを切ったが、第2節では敵地でザルツブルクに4-0で快勝し、鮮やかに立て直した。ミランが次に対戦するのは、国内では苦戦しているかもしれないボーンマスだ。それでも欧州大会では、敵地でレアル・ソシエダに2-1で勝利し、続くホームでのシュトゥルム・グラーツ戦にも3-0で快勝。無敗を維持している。