共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナは月曜日、ラミン・ヤマルが右足首の負傷により、明後日水曜日に行われるチャンピオンズリーグのサバフ戦を欠場すると突如発表した。

広告

カタルーニャのクラブは、この若手選手がバクーへは遠征しないと説明した が、次の日曜日に行われるリーグ戦のデポルティーボ・アラベス戦には出場可能となる見込みだという。

この事態は、ヤマルがビジャレアル戦に出場した後に起きた。同試合で足首に問題を抱えたため、欧州での一戦が迫るなか、医療スタッフはチームへの帯同について最終判断を下す前に状態を評価していた。

ハンジ・フリック監督は、負傷が深刻なものではないとされているにもかかわらず、若きスターに無理をさせないことを選んだ。コーチングスタッフは、違和感が悪化してより長期の離脱につながる問題に発展するリスクを冒すよりも、1試合欠場させるほうが得策だと考えている。

これにより、フリック監督はチャンピオンズリーグのグループステージ第5節で主力選手を欠くことになる。

広告 広告

『ムンド・デポルティボ』紙によると、ドイツ人指揮官は、ここまでバルセロナで最も多くの出場時間を記録している選手の代役を見つけなければならない。

Related Topics

次の試合 SAB UEFAチャンピオンズリーグ 12:45 BAR 視聴する

ラミンは全公式戦で1445分間プレーし、13ゴール13アシストを記録している。バルセロナにとって欠かせない存在であり、チャンピオンズリーグではその不在が大きく響くことになるだろう。

第1の選択肢はアデイェミ

フリック監督にとって第1の選択肢となりそうなのは、カリム・アデイェミを右ウイングで起用することだ。

広告

この場合、ドイツ人指揮官は布陣を維持し、左ウイングにゴードン、右ウイングには利き足とは逆のサイドとなるアデイェミを起用することになる。アデイェミはプレシーズン中にこのポジションで数分間プレーしたことがあり、ドルトムントやザルツブルク時代から慣れ親しんだポジションでもある。

フリック監督が布陣に手を加えたいのであれば、ハフィーニャを右ウイングに移し、ダニ・オルモのような偽9番を起用することもできる。

広告

また、昨日のビジャレアル戦で退場処分を受けたフェルミン・ロペスがラ・リーガで出場停止となる可能性があることから、このアンダルシア出身の選手はチャンピオンズリーグでより長い出場時間を得るかもしれない。その場合、オルモが偽9番を務め、ハフィーニャが右ウイングに回ることになる。

オルモは10月13日、トルコでバルセロナがガラタサライに4-1で勝利した試合で、偽9番としてプレーした経験がある。

広告

ジェズスも候補に

このブラジル人選手をウイングに移す選択肢は、ガブリエウ・ジェズスをセンターフォワードとして起用する可能性も生む。

元アーセナルの同選手は、先月ハフィーニャが負傷した際に存在感を増し、ヘタフェ戦とレアル・ベティス戦で計2ゴールを挙げた。しかし11月3日以降は出場がなく、直近6試合での出場時間は合計52分にとどまっている。

広告

一方で、偽の右ウイングを置くという選択肢もある。フェルミンやガビはこれまでにバルセロナの攻撃陣で両ウイングのいずれかを務めたことがある。通常は左ウイングだが、右ウイングにも適応でき、サイドバックの攻撃参加のためのスペースを生み出すことができる。