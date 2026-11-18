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アル・ナスルは、サウジ・プロリーグで宿敵アル・アハリと戦う注目のクラシコを前に痛手を負った。主力の一人が負傷により欠場することが確実となった。

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アル・ナスルは明後日の金曜日、ジッダのアリンマ・スタジアムでアル・アハリと敵地で対戦する 。サウジ・プロリーグ第9節の延期分として行われる一戦だ。

サウジアラビアの『アル・リヤディーヤ』紙によると、アル・ナスルを率いるオーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルーは、ウイング兼サイドバックのアイマン・ヤヒヤとDFナデル・アル・シャラリを、ジッダへ向かうメンバーから外す決断を下したという。

アル・ナスルは明日木曜日の午前、首都リヤドのダール・アル・ナスルでクラシコに向けた最終調整を行い、その後試合に備えてジッダへ移動する予定だ。

同紙は、欠場の理由について、2人がこれまでに負った負傷から完全に回復しておらず、クラシコに出場できる状態が整っていないためだと説明している。

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アイマン・ヤヒヤはアル・ナスルのファンから支持を集める選手の一人で、特に左サイドバックでの起用を望む声が強く、ファンはこれまで何度もポステコグルーに対して同ポジションでの起用を求めてきた。

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しかしオーストラリア人指揮官は彼をあまり重用しておらず、もう一人の左サイドバックであるサード・アル・ナセルを起用するか、一部の試合ではスペイン人DFイニゴ・マルティネスを同ポジションに回すことを好んでいる。

25歳のヤヒヤは今シーズン、公式戦全体で首都のクラブで12試合に出場。ゴールこそ挙げていないものの、2アシストを記録している。

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一方、ナデル・アル・シャラリは2025年夏にアル・シャバブから加入して以降、イニゴ・マルティネス、アブドゥルエラ・アル・アムリ、フランス人のモハメド・シマカンの存在もあり、先発の座をつかめずにいる。

30歳のアル・シャラリはアル・アウワル・パークに到着して以来、出場はわずか16試合にとどまり、そのすべてが途中出場。今シーズンはそのうち3試合のみで、ゴールもアシストも記録していない。

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今回のクラシコはアル・アハリとアル・ナスルの双方にとって特別な意味を持つ一戦だ。特に今シーズンのサウジ・プロリーグ優勝争いを左右する重要な試合となる。

アル・アハリはサウジ・プロリーグの順位表で6位につけており、勝ち点は7勝4敗で積み上げた21。首位に立つアル・ヒラルとは勝ち点9差となっている。

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対するアル・ナスルは勝ち点28で3位。アル・ヒラルとは勝ち点2差で、2位のアル・カーディシーヤとは得失点差のみで後れを取っている。

サウジ・プロリーグ以外では、アル・アハリはAFCチャンピオンズリーグエリートの西地区で6位につけており、2勝2分けの無敗で勝ち点8を獲得している。

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一方、アル・ナスルは同大会の西地区で7位。2勝1敗で勝ち点6を挙げており、UAEのアル・ワスルとの延期分の1試合を残している。

キングス・カップでは、アル・アハリがアル・アンワールに2-1で勝利してラウンド32を突破。来年1月11日の月曜日、メディナのプリンス・モハメド・ビン・アブドゥルアジーズ・スタジアムで行われるラウンド16でアル・ウラと対戦する予定だ。

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アル・ナスルもリヤド・ダービーでアル・ディルイーヤを4-1で下し、同大会のラウンド16進出を決めた。こちらも来年1月11日の月曜日に、首都リヤドのアル・アウワル・パークでアル・フルードと対戦する。

さらに両チームは、クウェートで開催されるサウジ・スーパーカップにも臨む。アル・アハリは12月19日にアル・カーディシーヤと対戦し、その翌日にはアル・ナスルとアル・フルードの一戦が行われる。両チームが勝ち上がった場合、同月23日の決勝で激突することになる。