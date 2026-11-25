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ケパ・アリサバラガが、火曜日に行われたチャンピオンズリーグのドルトムント戦で1-1と引き分けた後、アーセナルのロッカールームに漂う悔しさを語った。スペイン人GKは、肩の問題で欠場したダビド・ラヤに代わり、エミレーツ・スタジアムで出場した。

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注目を集めた代役出場

アーセナルは今季の欧州大会で無敗を維持したものの、 ドイツの強豪との引き分け を受け、ノースロンドンは歓喜のムードとは程遠かった。今季の欧州大会で初先発を果たしたケパは、ミケル・アルテタ監督率いるチームがリーグフェーズの上位8位以内での立場を固めようとする中、ゴールを守った。出場の機会が訪れたのは、 正GKダビド・ラヤが直前に負傷した ためだ。ラヤは週末のプレミアリーグ、ニューカッスル・ユナイテッド戦で肩を痛めた。

元チェルシーのケパはプレッシャーの中で好プレーを見せたが、ブンデスリーガで現在首位の相手から勝ち点2を取り逃したとチームが感じていたことを認めた。相手の実力は高かったものの、試合の大部分で主導権を握ったのはアーセナルだった。ケパはクラブ公式サイトで「結果には少しがっかりしている。勝つべき試合だったと思うし、十分なチャンスをつくった。とても強いチームを相手に、僕たちは非常に良いプレーをしたと思う。サッカーではこういうこともある。でも、このようなプレーを続け、これだけチャンスをつくり続ければ、良い方向に進んでいけると思う」と語った。

終盤の攻防

試合終盤、ホームのファンが決勝点を求めてチームを後押しし、エミレーツ・スタジアムは熱気に包まれた。アーセナルは勝ち越しを狙って攻勢を強めたが、ドルトムントの守備は崩れず、両チームが勝ち点1を分け合った。ケパにとって、終盤に均衡を破れなかったことが、試合後のチームに漂う悔しさの主な理由だった。

32歳のGKは「勝ちたかったし、ファンの前でプレーしていた。最後まで攻め続けたし、雰囲気は素晴らしかった。勝利にとても近づいていたと思う。終盤にゴールを決められなければ少し悔しいけど、良かった点にも目を向けなければいけない。僕たちは非常に良いプレーをしたと思う。彼らはブンデスリーガで首位にいる。本当に良いチームだし、僕たちはうまく戦えたと思う」と続けた。

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出番への備え

ラヤの代役を務める にあたり、今季の大半を控えとして過ごしてきたケパは、すぐに気持ちを切り替える必要があった。それでもスペイン人GKは、この挑戦への準備はできていたと強調し、チームの欧州での戦いに貢献する機会を得たことを喜んだ。また、今回の先発と、過去に経験した緊急出場との違いにも触れた。

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先発メンバーの直前の変更について、ケパは「少なくとも今日は、ピッチに出る前にウォーミングアップができたよ！」と笑い、「でも、出場できてうれしいし、チームの力になれてうれしい。そのために練習しているし、そのために僕たちはいる。出場の機会が来たら、ベストを尽くそうとする」と話した。

今後を見据えて

チャンピオンズリーグのリーグフェーズは終盤に向かう中、順位争いの行方はなお分からない。アーセナルは12月上旬にレアル・マドリーとの厳しいアウェー戦を控えており、この一戦が最終順位を左右する可能性がある。ケパは、複数の大会を戦う日程が過密になる中、チームは規律を保たなければならないと考えている。

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ケパは「最後まで続くと思う。チャンピオンズリーグだから、簡単なことは何もない。どの試合も厳しいし、毎試合それを感じている。集中を切らさず、一歩ずつ進まなければならない。週末には大きな、重要な試合があると思う。だから一日一日を大切にしていこう」と付け加えた。