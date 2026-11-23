共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

アヤックスのコンゴ出身MFジョルティ・モキオがインスタグラムを更新した。日曜午後のADOデン・ハーグ戦で激しく蹴られ、足を引きずりながらピッチを後にしたが、投稿内容はアヤックスファンを安心させるものとなりそうだ。

それまで穏やかに進んでいた試合の終盤、ADOのセク・シラが突然、アヤックスのMFモキオを激しく蹴った。

モキオはADOの選手によるこのプレーの後、治療を受け、支えられながらピッチを後にした。ミチェル・サンチェス監督は教え子を心配していた。

スペイン人指揮官は試合後の会見で「今日（日曜、編集部注）中に検査を受ける。まだ多くは言えないが、状態は良くなさそうだった」と語った。

広告 広告

モキオはインスタグラムで負傷後初めて近況を伝えた。「小さな挫折、大きな復活」と、この若手選手はSNSに記している。

Related Topics

モキオの言葉は「小さな挫折だが、より強くなって戻ってくる」という意味だ。具体的な負傷の状態はまだ不明だが、軽傷とみられる。

モキオは日曜、負傷する前にアヤックスの得点も決めていた。デイヴィ・クラーセンのパスを冷静に決め、アヤックスを2-0とした。

広告

アヤックスは次の木曜日にヨハン・クライフ・アレナでFCトゥーンと対戦し、週末にはデ・カイプでクラシケルに臨む。