アスレティック・ビルバオとスペイン代表のニコ・ウィリアムズは、 自身のSNSで衝撃発言。2026年W杯グループステージのウルグアイ戦で、ニコ・デ・ラ・クルスが故意に右太ももを傷つけたと主張した。この事故は「完全に防げた」もので、原因は「苛立ちと不満」だと述べた。

ウィリアムズは長文を投稿し、心身の苦痛を明かし、こう語った。 「今日は私の人生で最悪の日だ。過酷な1年を乗り越え、鼠径部の痛みに打ち勝った直後にまた負傷した」と語り、「昨日、あるプロ選手が自身のフラストレーションから私を傷つけた。全く不必要な行為だった」と付け加えた。

すでに負傷を抱えていたウィリアムズは、強いタックルの衝撃で右太ももに中程度の筋肉損傷と診断された。回復次第では大会続行も難しい状況だ。

彼は1年半に及ぶ恥骨痛との闘いを明かし、「いつ痛みに悩まされずにプレーできるのか分からなかった」と語った。 「いつ痛みなくプレーできるのか分からず、トイレや車の乗り降りさえ痛みに耐える日々だった」と振り返る。その直後、今度は膝の腱を痛め、再び試練に立たされた。

それでも彼は「これは私を止めない。最後の瞬間まで戦い続ける」と復帰への決意を示し、「物語はまだ終わっていない。できるだけ早くこのワールドカップで皆さんにお会いできることを楽しみにしている」と締めくくった。

彼の厳しい言葉は、試合でウルグアイ選手たちが繰り返した過剰なラフプレーに対する批判の高まりを受けてのものだ。そのプレーはイェレミ・ピノの負傷、カヌピオの退場、ベンチでの乱闘にもつながった。 こうしたスポーツマンシップに欠ける行為は国際的な非難を招き、スペインのワールドカップへの野心に直接的な影響を与えた。