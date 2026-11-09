さらなる輝きを放ち続ける選手と、新たな名前の台頭との間で、ジョイ・エリートリーグU-21の第10節は、追いかける価値のある才能の数々を明らかにした。多くの選手が、決勝点であれ、個人技であれ、影響力のある守備での役割であれ、所属クラブで目を引くパフォーマンスを披露したのだ。

そして、大会の首位をめぐるアル・イテハドとアル・アハリの争いが過熱する中、本大会は、自らの能力を証明し、テクニカルスタッフの目に留まることを目指す若き才能を発掘する場としての重要性を増している。また、試合は「STC TV」プラットフォームを通じ、メールアドレスまたは電話番号で登録することで無料配信され、より多くのファンの注目を集めている。

スルタン・アル・シュジャー：輝き続けるアル・ヒラルの才能

スルタン・アル・シュジャーは、ダムクとの対戦でジョイ・リーグ2得点目を記録し、アル・ヒラルのユニフォームで際立ったパフォーマンスを披露し続けた。サイドでの動きであれ、ピッチ中央への侵入であれ、脅威を生み出す能力を証明した。

アル・シュジャーは昨季、U-18カテゴリーでアル・ヒラルの主力得点源の一人であり、チャンスへの対応において際立った得点感覚を備えていることを示している。アル・ファテ戦で見せたような素早い反応とこぼれ球の活用によるものであれ、相手守備の突破によるものであれ、その感覚は発揮されており、それはダムク戦でのゴールに現れた。このゴールを彼は、元アル・ナスルのコロンビア人FW、ジョン・ドゥランのスタイルでセレブレーションした。

アドナン・アル・バシュリ：アル・イテハドのユニフォームで決めたワールドクラスのゴール

アンマール・アル・ガムディの得点復帰やGKアブドラ・ファラタの好守にもかかわらず、アドナン・アル・バシュリは、アル・イテハドがアル・アンサルを4対0で下した勝利で脚光を浴びた。ペナルティエリア外からの強烈なシュートで際立ったゴールを決め、GKの意表を突いて左隅に突き刺したのだ。

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2025年夏にアル・アハリからアル・イテハドへ移籍したアル・バシュリは、第3節で初得点を記録して以来、本大会での2得点目を決めることに成功した。アル・アミード（イテハドの愛称）の得点者リストに名を連ね、首位チーム内の攻撃における解決策の多様さを映し出した。

ナイフ・アル・シュワイリフ：アル・ナスルを守った驚異的なセーブ

ナイフ・アル・シュワイリフは、アル・ナスルがアル・リヤドと引き分けた試合でゴールを決めたわけではなかったが、第10節で最も際立った守備の場面の一つを披露した。相手の2度の試みに対する重要な2つのプレーによって、チームを敗戦から救うという決定的な役割を果たしたのだ。

アル・ヒラルから加入したばかりのアル・ナスルのDFは、バッタル・アル・ハリシのボールをゴールライン上でクリアすることに成功し、さらに後半にはペナルティエリア内で危険なシュートを止めるべく再び身を投げ出した。アル・シュワイリフは昨年10月にアル・アスファル（ナスルの愛称）でのキャリアをスタートさせ、チームの最終ラインを強化する能力を示す前向きな兆候を見せた。

ジヤード・アバ：得点王争いを再燃させる2得点

ジヤード・アバは、アル・アハリとアル・イテファクの対戦を利用して得点の輝きを取り戻した。アル・アハリが2対0で勝利した試合で2得点を決め、特に右サイドからの突破やハーフチャンスへの対応において、際立った攻撃能力を備えていることを証明した。

アバはシーズン序盤、得点王争いの先頭に立つ名前の一人だったが、その後は得点ペースが落ちていた。しかし第10節で力強く復活し、得点数を6に伸ばした。これにより得点王リストの首位に立つチームメイトのムサ・アダムとの差をわずか3得点に縮め、アル・アハリのチーム内での争いを再び前面に押し出した。

ガーリー・アル・シャムリ：ハットトリックで主役の座へ

ガーリー・アル・シャムリは第10節で最も輝いたスターだった。ネオムを率いてアル・ワタンに4対0の大勝をもたらし、3得点を記録して、今季のジョイ・エリートリーグにおけるハットトリック達成者のリストに名を連ねたのだ。

アル・シャムリは、ボールを持たない動きやオフサイドの罠からの抜け出しにおいて優れた知性を見せ、加えてペナルティエリア内でのポジショニングの良さやDFの間のスペースの活用も披露した。また、彼のゴールは足とヘディングで多彩を極め、完成度の高い攻撃パフォーマンスを見せ、本節で注目を集めた最も際立った名前の一人であることを証明した。

アル・シャムリは、今季のハットトリック達成者のリストに加わった。そのリストには、アル・イテファクのモハメド・アル・イサ、アル・ファテのジェフェルソン・ラモス、アル・イテハドのアンマール・アル・ガムディ、アル・ファイハのダニエル・アル・ハビーブ、アル・アハリのジヤード・アバが名を連ねており、本大会が輩出する攻撃的才能の多様さを示している。