「象の墓場へ行くことになる」世界王者がロナウドに厳しい警告

元世界王者であり欧州王者でもあるフランス人のビセンテ・リザラズが、クリスティアーノ・ロナウドに対し、ポルトガル代表でのキャリアがどのような形で終わりを迎えかねないかについて、強い口調で警告を発した。彼を頂点へと押し上げる大きな役割を果たした「エゴ」が、キャリア最終局面においては最大の敵へと変わり得るとの見解を示した。

ポルトガル紙『レコルド』によると、リザラズは現在の危機の責任をポルトガルサッカー連盟、ジョルジェ・ジェズス監督、そしてロナウド本人に帰し、この形で対立が続くことは「重大な過ち」になると警告した。アル・ナスルの主将がポルトガルサッカーの歴史に占める地位を考慮しての発言である。

この元フランス代表は、ロナウドと代表との関係がこのような形で終わることは、イメージの面で破滅的なものになると強調し、選手の地位を守り、ポルトガルでの類まれなキャリアにふさわしい別れを与える方策を見出す必要があると力説した。

リザラズは、年齢を重ねることで一流選手が直面する難しさにも触れ、ロナウドにとって最大の課題は、身体能力の一部が衰えていることを受け入れることだと指摘した。彼はこれまで、止まることなく、限界を知らない選手として自らを示し続けてキャリアを歩んできたからだ。

1998年の世界王者は、解決策はロナウド、ジェズス、そしてポルトガルサッカー連盟の間での明確な対話にあると考えている。それを通じて、限られた時間での出場であれ、一部の試合での休養であれ、選手の役割をはっきりと定めるべきだとした。そして、出場の約束を与えておきながらベンチに座らせ続けることは、両者の間の信頼を損ないかねないと警告した。

リザラズはこの危機をロナウドの競争心あふれる性格と結びつけ、「エゴ」こそが彼の成功の秘訣の一つであったと説明した。それが彼を並外れた努力へと駆り立て、数々の記録を打ち破らせたのだと。しかし、キャリア最終局面が求めるものを受け入れなければ、今やそれは彼に不利に働く要因へと変わり得るとした。

リザラズは、ロナウドへの厳しい警告でメッセージを締めくくり、こう語った。「それはかつて君の強みだった。しかし今では君にとって最悪の敵だ。なぜなら君は今の年齢に達してしまったのだから。そして君は象の墓場で終わることになる。それは私が保証しよう」