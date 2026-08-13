Ruhr Nachrichtenによると、BVB首脳陣では現在、監督、スポーツディレクター、スポーツ担当取締役の多数決原則はもはや適用されず、絶対的な全会一致が原則となっている。

つまり、BVBでは首脳トリオの誰一人として懸念を抱いていない選手に対してのみ、移籍市場で動き出すということだ。現在それに当てはまるのがサイード・エル・マラであり、高額な補強となったコンスタンティノス・カレツァス（3000万、KRCヘンク）とジョアン・ガドゥ（2000万、RBザルツブルク）の際も同様だった。

この3人については、ニコ・コバチ、オーレ・ブック、ラース・リッケンがそれぞれゴーサインを出した。その結果、話は本格化した。カレツァスとガドゥはすでに新戦力として発表されている一方で、エル・マラをめぐる1.FCケルンとの交渉も、成功裏にまとまる寸前なのかもしれない。

BVB、サイード・エル・マラ獲得の大型補強成立が目前か

Skyによると、大聖堂の街には近く、ドルトムントからの5000万ユーロに加え、さらにボーナス500万ユーロを上乗せした正式な書面オファーが届く見通しだ。つまり、BVBはこのドイツ人シューティングスターに対するエフツェーの高額要求を満たすことになる。 Expressは水曜日、内部での取り決めについて報じており、その内容は、そうしたケースになればケルンのボス、トーマス・ケスラーがエル・マラに移籍許可を約束していたというものだった。

したがって、この夏にドルトムント首脳陣の全メンバーが合意できた3人目の希望選手も、ルール地方へ向かう可能性は十分にある。

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BVBの補強失敗ヤン・コウトが警鐘となる事例

この夏の大型補強における新たな大前提は、ここ数年でもおそらく最も高くついた誤算の1つの結果でもある。というのも、ガドゥ、カレツァス、エル・マラとは異なり、2024年のヤン・コウトについては絶対的な全会一致が存在しなかったからだ。当時のヌリ・シャヒンは、それ以前に反対サイドで説得力ある働きを見せていたイアン・マートセンと似たタイプのブラジル人選手をチームに加えたいと考えていた一方で、とりわけリッケンはこの移籍に大きな疑念を抱いていたとされる。

それでも当時のスポーツディレクター、セバスティアン・ケールは、シャヒンの希望をかなえるために実行に移した。結末は周知の通りだ。BVBはマンチェスター・シティと、かなり常軌を逸したとも言えるローン契約を結び、その枠組みの中で、わずかな出場後に2500万ユーロの買い取り義務が発動した。その前に、シュヴァルツゲルベンはすでに500万ユーロのローン料も支払っていた。

コウトはこの法外な金額を、パフォーマンスで正当化することがついになかった。最初のシーズンは適応面で大きな問題に苦しみ、しばしば低調な出来に終わり、ドルトムントのプレーにおいて実質的に要素とはなっていなかった。2シーズン目は、新監督ニコ・コバチによる3バックへのシステム変更で、コウトが右ウイングバックに入ったことでやや改善された。

ただ、ライバルのユリアン・リュエルソンが突出したシーズンを送ったため（42試合で18アシスト）、コウトはパフォーマンス向上にもかかわらず、公式戦27試合出場、しかも2得点3アシストにとどまった。

不成功に終わった2年間の後、コウトとBVBはひとまず共にした章を閉じた。 24歳の同選手は、300万ユーロのレンタル料でコモへ期限付き移籍した。そこでセスク・ファブレガスはコウトを高く評価しているという。複数メディアの一致した報道によれば、取り決められた買い取りオプションは2000万ユーロとされている。完全移籍となった場合、ドルトムントは少なくともコウトで出した損失を最小限に抑えることになる。

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