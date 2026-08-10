ミュンヘンのtz紙がグリュンヴァルダー・シュタディオンでの駐車違反切符について報じた内容に対し、イェンス・レーマンは強く反論し、警察に重大な आरोपを向けた。同紙は、56歳のレーマンが1860ミュンヘン対FCアウクスブルクIIのホーム戦で、会場周辺の立ち入り規制区域に自身の車を止めたと報じていた。

さらに目撃者の証言として、レーマンは規制線のところで「1860に約束がある」「自分は関係者だ」と主張していたという。それでもその後まもなく警察官が駆けつけ、元ドイツ代表GKの車のワイパーに駐車違反切符を挟んだ一方、本人はスタンドで2-2の引き分けを観戦していたとされた。

だが、こうした記述にレーマンは強く反発した。レーマンはX上で反論を展開し、その中で厳しく批判した。「tzのウソについて」と元プロ選手は自身のSNS投稿を書き出し、出来事を自身の見方からまったく異なる形で説明した。

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イェンス・レーマンがミュンヘン警察を厳しく批判

それによれば、元プロのレーマンは当日の15時に単に「スタジアムの近くに駐車しただけで、そこではまだ駐車禁止ではなかったので、誰にも声をかけられなかった」という。さらにレーマンは、そもそも1860の試合を訪れていないと強く否定している。「試合にも行っていない」

そして、重大な告発が続いた。「驚くのは、警察がいかに腐敗しているかということだ。彼らはいつも何らかのことを不当に報道機関に流してその対価を受け取っている。そして、TZがどんなウソを広めているのか、またこうしたメディアが人を中傷するために、そうしたメディアに広告を買う人たちがいるということだ」とレーマンは書き込んだ。ミュンヘン警察は、これらの告発について現時点でまだ公式な見解を出していない。

最終的にどのような経緯だったのか、現実に即しているのはどちらの説明なのかは、今のところ不明のままだ。ただ、レーマンにとってこの一件は、ここ数年たびたび見出しを飾ってきた一連の出来事の中に連なるものとなっている。

イェンス・レーマンは1860ミュンヘンに関心を示しているとされる

例えば、レーマンは2023年末、BR24によると、複数の出来事をめぐってシュタルンベルク区裁判所から有罪判決を受けた。一つは、チェーンソーを手に隣人のガレージに侵入し、そこで木の梁を切りつけたとして非難された件だ。また、ミュンヘンの立体駐車場では高額な駐車料金を免れるため、別の車に「バンパーとバンパーを接する」形で走行し、さらに運転免許を取り上げようとした警察官らを侮辱したともされている。

1860でのスタジアム訪問疑惑の背景には、ミュンヘンのライオンズでの関与に対する継続的な関心があるのかもしれない。この3部クラブの破産に先立つ段階ですでに、レーマンがコンソーシアムと連携し、長年にわたって物議を醸してきた投資家ハサン・イスマイクの持ち分を引き継ごうとしていたとの報道があった。