警備部隊の動員やドローンの配備……フランスはモロッコ戦で2022年の事態が繰り返されることを懸念している

フランス代表対モロッコ代表の準々決勝が明日木曜夕方に開催されるパリでは、警備体制が整えられている。

試合はフランス時間22時にキックオフ予定で、大勢の観衆が集まることに備え、厳重な警備が敷かれる見込みだ。

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フランス代表のスターは「モロッコ戦は簡単ではない」と警鐘を鳴らした。

フランスラジオ局モンテカルロによると、準々決勝の開催地ボストンから約5525km離れたパリでも準備が進められている。

「レ・ブルー」対「アトラスの黒豹」の一戦を観戦するため、数千人のフランス人サポーターがジレット・スタジアムに集まると見込まれる。当局は、祝賀が暴動に発展しないよう、首都の治安対策を進めている。

早めの対策

キックオフは22:00（フランス時間）だが、当局は21:00から治安対策を開始する予定だ。

警察本部は準々決勝に合わせてドローンによる街頭撮影を許可した。 2022年12月のフランス対モロッコ準決勝では266人が逮捕され、うち167人がパリだった。今回の措置は、事件や暴動の首謀者をより早く特定するのが目的だ。

また、パリ・サンジェルマンがUEFAチャンピオンズリーグで優勝した後に起きた暴力を踏まえ、7月20日まで花火の使用も禁止されている。

シャンゼリゼ通りでの自発的な集まりを防ぐため、当局は一部の地下鉄駅を閉鎖する。 6号線はシャルル・ド・ゴール＝エトワール駅とトロカデロ駅間が停止し、1号線と2号線でも同駅が閉鎖される。