ポルトガル代表のスターであるクリスティアーノ・ロナウドが、代表合宿を怒りとともに離脱したことを受けて、ポルトガルサッカー連盟から出場停止処分を科されることになった。これは、同選手と指揮官ジョルジェ・ジェズスとの間で対立が生じたことに端を発している。

この問題は、UEFAネーションズリーグのノルウェー戦でジェズスがロナウドにウォーミングアップを行うよう求めたことから始まった。この試合はポルトガルが（4-2）で勝利を収めたものの、ジェズスはロナウドを試合で起用しなかった。これをポルトガルのスターは自らへの侮辱と受け止め、代表合宿を去ることを決断した。長文の声明で公式な謝罪を行い、その中でサッカー連盟から処分を受けるべきだと自ら提案したにもかかわらず、この一件に伴う影響はすでに表れ始めているようだ。

英紙「ミラー」が伝えたところによると、ポルトガルサッカー連盟の規定により、出場停止処分が自動的に発動された。ロナウドが科される最終的な出場停止期間については懲罰委員会が決定することになっており、その期間は1か月から6か月の間になる可能性がある。

出場停止期間が1か月を超えた場合、ロナウドは来月のUEFAネーションズリーグにおける代表の次の2試合、デンマーク戦とウェールズ戦を欠場することになる。懲罰委員会は、科される可能性のある処分を判断する際、選手の謝罪を含むあらゆる側面を考慮に入れることになる。ただし「ESPN」は、短期間の処分が下される可能性が高いと見ている。

火曜日に語った発言の中で、ロナウドは次のように述べた。「合宿を離脱したことについて、代表の仲間たちにも謝罪しなければならない。監督の言葉への信頼が明らかに裏切られたとはいえ、そしてあの会話を目撃した者たちが証言できるように、私はあのような行動を取るべきではなかった」。

さらに彼はこう付け加えた。「責任は私一人にある。ポルトガル国民に改めて謝罪する。しかし監督への約束を破ることは、私にとって決定的な影響を持つ。あの瞬間以降、私がとどまることはチーム全体に害を及ぼすだけだと感じ、自分がもはや役に立たないと感じたら必ずそうすると常々言ってきたことを実行した。荷物をまとめ、立ち去ったのだ」。

さらに彼は続けた。「この行動の結果は評価されるべきであり、ポルトガルサッカー連盟によって私は処分されるべきだ。処分の軽減事由があってはならないと私は理解している。私は単なる一選手ではない。私はチームのキャプテンであり、これは加重事由となる」。

そして彼はこう語った。「私はすでに謝罪したが、行動には結果が伴わなければならないと分かっている。私のようにサッカーに携わる者は皆、それぞれの立場がどうであれ、ルールが全員に適用されることを知っている」。

一方、指揮官ジェズスはこれらの展開についてこう応じた。「声明は読んだ。そして今、私は毎日と同じように自分の仕事をしている。私は連盟へ行き、仕事をし、チームのことを考えている」。

なお、ロナウドは国際デビュー以来、ポルトガル代表で234試合に出場し、その間に146ゴールという記録的な数字を残している。