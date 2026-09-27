ヨルダンサッカー協会は、代表チームのシリア戦におけるテレビ中継の不備についてファンに謝罪し、視聴体験が合意された水準に達しなかったことを認めるとともに、不具合を解決し今後の試合で再発を防ぐために必要な措置を講じることを約束した。

協会は公式声明の中で、放映権取得のために国内チャンネルへ提出した提案への回答が遅れたため、テレビ放送・制作サービスを専門とする企業を通じて手配を完了せざるを得なかったと説明した。

協会はさらに、「試合前に必要な技術的テストを実施していたにもかかわらず、信号の伝送に使用していたインターネットサービスに不具合が発生し、放送の安定性と視聴者への到達に影響を及ぼした」と付け加えた。

ヨルダン協会は、放送の手配は試合を可能な限り多くのファン層に届けることを目的としていたと強調し、起きた事態を解決し再発を防ぐために必要な措置を講じることを約束した。そして、放送の安定性を確保しファンが期待する視聴体験を提供するため、ベネズエラ、続いてインドネシア、オーストラリアとの今後の試合に向けた必要な技術的・組織的措置をすでに開始したことを明らかにした。

協会の声明は、ヨルダン代表がシリアと1-1で引き分けた後に発表された。この試合は、モロッコ人のバドゥ・ザキが「ナシャマ」の指揮官として臨む初戦であり、両代表が日曜夜にコウェイスメのキング・アブドゥッラー2世スタジアムで対戦した親善試合で、サウジアラビアで開催される2027年アジアカップに向けた準備の一環として行われた。

ヨルダン代表は38分にアリ・アルワンによって先制したが、シリア代表が52分にジャン・ムスタファによって同点に追いつき、ザキが「ナシャマ」で臨んだ初のテストマッチは両代表の引き分けに終わった。

試合ではテレビ中継の過程で技術的な問題が発生し、ソーシャルメディア上で視聴者の不満を引き起こした。その後、「beINスポーツ」は放送信号に関連する問題により試合中継の継続を停止した。

ヨルダンのスポーツチャンネルは先に、試合中継に伴う技術的な不具合はヨルダンサッカー協会と契約している中継会社に起因するものだと説明し、可能な限り最高の品質でテレビ中継を提供することに努めていると強調していた。