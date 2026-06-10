謝罪して戻ってきた……「永遠のオーナー」の言動にアル・ナスルファンが激怒、「レンタルファン」と批判。

アル・クロードFCのオーナー、アメリカ人のベン・ハーバーグ氏は、アル・ナスルFCのサポーターを批判する発言で怒りを買ったが、後に謝罪して収束した。

ハーバーグ氏は2日前に公開された動画で、「サウジアラビアでは歴史的に『ウルトラス』と呼ばれる組織化された応援グループが各チームから報酬を受け、太鼓や拡声器、ユニフォームを使って応援している」と発言した。

どのチームにもいる。アル・ナスルにも間違いなくいるし、アル・イタファクやアル・シャバブも同じだ」と続けた。

そして「私は彼らを『レンタルサポーター』と呼ぶ。ブリダには複数のチームから雇われるサポーターグループがいる。シャバブを応援したかと思えば、別の日にはアル・ハズムを応援する。これはサウジアラビアで見た現象で、ヨーロッパにはない」と結んだ。

この発言にアル・ナスル支持者は「侮辱だ」と反発し、SNSで激しい批判が噴出した。

批判を受けてハーバーグ氏は数時間後、X（旧Twitter）で「8か月前に録音されたもので、状況を把握していなかった」と謝罪した。

さらに彼はアル・ナセルがサウジ・リーグ制覇を祝福する投稿をリツイートし、「偉大なるアル・ナセルのサポーターの皆様、私の発言は誤りでした」と謝罪した。

さらに「そのインタビューは8ヶ月以上前のもので、公開されたのは最近だ。当時、私はリーグの実情を十分に理解していなかった」と説明した。

「サポーターや雇われた応援団という現象には反対だ。だがアル・ナスルには、そんなものは必要ない」と続けた。

最後に「私はアル・ナスルと世界中のサポーターを愛している。どうか謝罪を受け入れてほしい」と結んだ。