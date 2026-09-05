アフリカのサッカー界を率いる複数の要人の支持が、国際サッカー連盟（FIFA）会長ジャンニ・インファンティノ氏の次期選挙での再選へと傾きつつある。彼らは、同氏が指揮を執った期間に大陸が経験した投資や発展プロジェクトを支持の根拠としており、これはカメルーンサッカー連盟会長のサミュエル・エトー氏が、インファンティノ氏を取り巻く論争にもかかわらず同氏への支持を堅持すると表明してから数日後のことである。

ロイター通信が伝えたところによると、ポーランドで開催予定のU-20女子ワールドカップの傍らで、ベナンサッカー連盟会長のマルセラン・ボクゥ氏はインファンティノ氏を支持する自らの立場を擁護し、FIFA会長への評価はその人物をめぐる論争ではなく、過去10年間に成し遂げられた成果に基づくべきだと強調した。

ボクゥ氏は、アフリカ各連盟にとって何よりも重要なのは大陸におけるサッカーの発展の継続であると述べ、過去数年間に得られた投資は重要な要素だと指摘したうえで、同時に大陸のニーズを満たすためにそれが継続され、さらに増加していく必要性を強調した。

同じ方向性で、ガーナサッカー連盟の理事であるギデオン・フォス氏も、アフリカサッカーの発展に対するインファンティノ氏の関心に感銘を受けていると述べ、女子サッカーを筆頭とする競技の発展への同氏の取り組みは、従来の対立を超えて支持に値すると考えを示した。

これらの発言は、サミュエル・エトー氏の同様の立場に続くものである。同氏は、アフリカ諸国の見方がサッカー界の大国の見方と異なる点は、インファンティノ氏の実績を評価する際に考慮されるべきだと強調し、FIFA会長への支持を改めて表明した。

2016年から国際サッカー連盟の会長を務めるインファンティノ氏は、2027年3月18日に予定されている会長選挙に、最後の任期を求めて臨む準備を進めている。次のレースにおいて、アフリカの支持は同氏の力の最も際立った要素の一つとなっているようだ。