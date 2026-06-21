論争が激化…ポルトガルのスター選手がネベスを擁護：「ロナウドも他の選手と同じようにチームを助けるためにいるんだ！」

「ヨーロッパのブラジル」と呼ばれるポルトガル代表は序盤で苦戦したが、2026年ワールドカップでも話題の中心は依然としてクリスティアーノ・ロナウドだ。

コンゴ民主共和国との初戦（1-1）で期待外れだったロナウドについて、試合後にチームメイトのジョアン・ネヴェスが「彼はただの1選手で、特別扱いすべきではない」と語った。

この発言は代表陣営に波紋を広げた。ロナウドは金曜夜、代表仲間との写真を投稿し、次のように添えた。 「常に団結！」と投稿した。これは、ネヴェスの発言を受けての事実上の反論と受け止められた。

さらに驚いたのは、ユヴェントス所属のFWフランシスコ・コンセイソンが、火曜日のグループステージ第2節ウズベキスタン戦を前に、ネベスの発言をそのまま繰り返したことだ。

コンシサオは日曜の会見で「得点力ではクリスティアーノに並ぶ選手はいない。だが彼にパスする義務はない。最も良い位置にいる選手にボールを預ける。彼はチームを助けるためにここにいるのだ」と語った。

さらに同紙は、監督が「彼の輝かしい実績と日々示す勝利への渇望は模範だ。まるで今日が最後の日かのように練習に臨む意欲は並外れている」と続けたと伝えた。

さらに「彼があれだけの成果を挙げながら今も強い情熱を保っているなら、私たちはそれ以上の熱意を持たねばならない」と語った。

ただし、最後に彼は「彼はチームを助ける一員に過ぎず、全員が力を合わせることが大切だ」と強調した。