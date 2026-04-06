論争が再燃…セネガル、アフリカ王者の行方を左右する法的措置の準備を進める

アフリカサッカー史上最も物議を醸した決勝戦から2ヶ月以上が経過したが、2025年アフリカネイションズカップをめぐる騒動が再び注目を集めている。 今回はスポーツ仲裁裁判所（CAS）を通じてのことだ。セネガルは、モロッコに3-0の不戦勝を認めたアフリカサッカー連盟（CAF）の決定に対し、正式に異議申し立てを行う準備を進めている。

完結しなかった決勝戦

物語は、カサブランカでの緊張感に満ちた夜に始まった。大陸選手権の決勝戦で、モロッコ代表とセネガル代表が対戦したのだ。

サッカーの祭典となるはずだったこの試合は、スタンドでの衝突やピッチ上の緊張が高まった結果、サポーターによる大混乱へと発展し、試合終了のホイッスルが鳴る前にセネガル代表が途中退場するという事態に終わった。

その後、アフリカサッカー連盟（CAF）の規律委員会は、撤退に十分なスポーツ的正当性がないとして、モロッコを3-0の勝利と認定することを決定した。この決定はセネガルサッカー連盟の怒りを買い、前例のない法的紛争の火種となった。

関連記事：動画：「歴史を作った一枚」…ドナロマの作戦が狂い、ボスニアの若者が母国にW杯出場権をもたらす



最初の控訴

セネガルはCAFの控訴委員会に対し、試合結果を無効とし、棄権の経緯を再検討するよう求める最初の控訴を提出した。同国は、試合を継続するための治安状況が整っていなかったと主張している。

しかし委員会は、数週間にわたる審議の末、モロッコの勝利を確定させた。撤退はセネガル代表自身の決定によるものであり、トロフィーやメダル、賞金については、これらが委員会の管轄外であるとして、いかなる指示も出さなかった。

この決定が出されたにもかかわらず、アフリカサッカー連盟はこれまで、モロッコを大会の優勝国とする公式声明を発表しておらず、実際の優勝者が誰であるかについては依然として不透明なままである。

セネガルが戦いを開始

3週間の待機を経て、セネガルサッカー連盟は上訴委員会からの決定書を受け取った。これにより、同連盟はローザンヌのスポーツ仲裁裁判所（CAS）への上訴手続きを法的に開始できるようになった。

フランスの「RMC」が報じたところによると、セネガルはCAFの決定を覆すか、少なくとも決勝戦の結果を見直すよう求めるため、数日中に完全な申し立て書類を提出する準備を進めている。

関連記事：「火に油を注ぐ」…レアル・マドリードに対するドイツメディアの異例の攻撃



仲裁裁判所、新たな試練に直面

現時点で、TAS（スポーツ仲裁裁判所）は本件の審理日程を具体的に公表していないが、法律関係筋は、下される決定が最終的なものであり、上訴できないものであることを確認している。

同裁判所のマテオ・リープ事務局長は公式声明で次のように述べた。「我々は、チームやサポーターが最終決定をできるだけ早く知りたいと望んでいることを認識している。すべての当事者が公正な裁判を受ける権利を尊重しつつ、仲裁手続きが最適な期間内に行われるよう努める」

最も物議を醸した決勝戦の結末が迫る

この展開により、2025年アフリカネイションズカップ決勝をめぐる危機は決定的な段階に入った。

モロッコが勝利を認めたアフリカ連盟の決定を固守する一方、セネガルは、自国の棄権が無視できない「不可抗力」によるものだったとスポーツ仲裁裁判所を説得することに賭けている。

関連記事：決着：レアル・マドリードが3選手を放出…残り4選手の残留には「厳しい条件」

