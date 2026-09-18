オランダのNECナイメヘンを相手に、オールドレディがヨーロッパリーグで5-0の勝利を収める直前、イタリア人指揮官はヴォルテマーデについて明確な見解を示した。「彼は加入時点で特別コンディションが良かったわけではない。まずは状態を作っていかなければならない。プレーさせる必要がある。彼とコロ・ムアニを同時に起用することも可能だ」とスパレッティは語り、こう強調した。「ただ、試合中に攻撃の本当の代替案が必要なんだ」

その後の数時間で、ドイツ代表FWはPKで3-0、コロ・ムアニは途中出場から5-0のゴールを決め、ともに今季初得点を記録した。とりわけヴォルテマーデにとって、この一撃は一種の解放だった。 というのも、ほんの数日前までイタリア紙は彼を厳しく批判していたからだ。ユベントスがUSサッスオーロに2-3で敗れ、今季初黒星を喫した後、ガゼッタ・デッロ・スポルトは「彼はまだ多くを学ばなければならず、イタリアリーグのレベルに慣れる必要がある」と記していた。

同時にヴォルテマーデは、夏にニューカッスル・ユナイテッドからレンタルでトリノへ加入して以降、初めて先発メンバーに名を連ねた。すると35分、チームメートのニコ・ゴンサレスによる印象的なジェスチャーをきっかけに、歓喜の瞬間が訪れた。アルゼンチン代表で、こちらもVfBシュツットガルトでのプレー経験を持つゴンサレスは、キックの前に目立つようにしてドイツ人選手へボールを手渡し、励ますように髪をなでた。スパレッティはタッチライン際から称賛の拍手を送り、チームメート全員も彼とともに喜んだ。

サッスオーロ戦での敗戦後、スパレッティはヴォルテマーデのベンチ要員としての立場が当面は変わらないだろうと示唆していた。そのためには、24歳の彼がまず必要なフィットネスレベルに到達しなければならないという。ナイメヘン戦では最終的に83分間プレーし、トップフォームを取り戻す道のりで次の一歩を刻んだ。そして日曜日にはアタランタ・ベルガモ戦が待っている。

ドイツ代表：ニック・ヴォルテマーデはユルゲン・クロップに招集されたのか？

ひょっとするとスパレッティは、その考えをすでに現実のものとし、ヴォルテマーデとコロ・ムアニを同時起用するかもしれない。あるいは、ヴォルテマーデがさらに自信を深めているかもしれない長い代表ウィーク明けになるのかもしれない。というのも、この長身アタッカーはユルゲン・クロップの2度目の招集メンバーに入り、後日に行われるセルビア戦（10月1日）とギリシャ戦（10月4日）のネーションズリーグ2試合に臨むことになったからだ。新たなドイツ代表監督は、よりによってヴォルテマーデの初ゴール当日にそれを発表した。

ヴォルテマーデはすでにユリアン・ナーゲルスマンのW杯メンバーの一員だったが、7500万ユーロを超える移籍金でニューカッスルへ移籍した後は出場機会の少なさもあって、ほとんど存在感を示せていなかった。マグパイズでの厳しい立場は、ドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレの就任後も変わらなかった。 しかもヤイスレはそれ以前にVfBの指揮官セバスティアン・ヘーネスと話し合いまでしていたにもかかわらず、状況は好転しなかった。ユベントスへのレンタル移籍は、その結果だった。