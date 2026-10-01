ノア・ラングは、木曜夜のオランダ代表の結果に満足していない。オランダ代表のFWは、ESPNとNOSの取材で、オランダ代表のプレー、そして自分自身への不満をあらわにした。

オランダは衝撃的な前半の末、0-2のビハインドを負った。ギリシャの2ゴールはいずれも、非常に拙い守備から生まれた。ハーフタイムに、代表監督のシャビは手を打つことを決断した。

グース・ティル、クインテン・ティンバー、ルベン・ファン・ボメルがベンチに下がった。代わってティジャニ・ラインデルス、ライアン・フラーフェンベルフ、ノア・ラングがピッチに入った。

とりわけラングは大きな脅威となった。ナポリのFWは何度かいいドリブルを見せ、危険なクロスも供給。そのプレーから最終的に2-2が生まれた。

それでも本人は満足していない。「僕は得点していないし、アシストもない。だから改善の余地はある。でも、自分はどんなチームでも欲しがる選手だと思う。自分の調子が出れば、誰だって翻弄できる」

ESPNに対しては、主にオランダ代表のチームとしてのパフォーマンスについて語った。「前半の僕たちの戦いぶりは、本当にもう終わりにしないといけない。僕たちはトップレベルの国でありたいのに、単純に苦しむことがあまりにも多すぎる」とラングは述べた。