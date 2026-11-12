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フランスのレジェンド、ティエリ・アンリ氏が、バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリーセがフランス代表でデビューする前、イングランドが獲得に向けて熱心に働きかけていたことを明かした。

2024年夏、アンリ氏は監督としてフランスU-23代表をパリ五輪に向けて準備していた。オリーセもそのメンバーに入っていたが、イングランドは、その少し前にドイツで開催された欧州選手権に向けて彼を招き入れようとしていた。アンリ氏はポッドキャストのカンポで、「イングランド代表が欧州選手権に彼を招こうとしていたにもかかわらず、マイケルは毎日私に電話をかけ、五輪に出場することについて話していた。だが、私は誰も説得する必要はなかった」と語った。

オリーセは自身のルーツから、フランス、イングランド、アルジェリア、ナイジェリアの4カ国の代表でプレーする資格があった。ただ、ユース年代ではフランスの代表チームでしかプレーしていない。そのため、アンリ氏によれば、イングランド代表への変更は本人にとって選択肢にすらなかったという。かつての世界的スターは「マイケル・オリーセは子どもの頃からフランス代表の大ファンだ」と話した。

フランスの元スター選手であるパトリック・ヴィエラ氏も、代表の選択についてオリーセと話していた。ヴィエラ氏はスポーツ紙レキップに対し、「彼は、イングランドよりもフランスの方がワールドカップで優勝するチャンスが大きいと考えている、と私に説明した」と明かした。しかし、この夏のワールドカップでは両国ともその目標を果たせなかった。オリーセを擁するフランスもイングランドも準決勝で敗退した。

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オリーセは2024年9月、ディディエ・デシャン監督率いるフランスA代表でデビュー。その秋にはネーションズリーグの公式戦に出場して代表に定着し、代表国を変更する可能性は早くもなくなった。現在までに代表通算29試合に出場して11得点を挙げており、新たに代表監督となったジネディーヌ・ジダン氏のチームでレギュラーを務めている。