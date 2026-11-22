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ドイツのバイエルン・ミュンヘンに所属するジャマル・ムシアラの状態が、クラブ内外で大きな議論を呼んでいる。健康上の問題を抱えた後、本来のパフォーマンスを取り戻せるかどうかは依然として不透明だ。そうした中、同クラブの元指揮官フェリックス・マガトが、型破りな治療法に頼る可能性を示唆する興味深い発言をした。一方で、23歳の同選手の将来をめぐるクラブ首脳陣の対応には批判が高まっている。

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ドイツ紙「ビルト」によると、記者のアルフレート・ドラクスラーと元指揮官のフェリックス・マガトが番組「Lage der Liga」に出演し、ムシアラの問題について議論した。その中でマガトは、選手が健康上の危機を乗り越える手助けができる可能性について注目すべき発言をした。復帰に役立つかもしれない方法を知っていると明かした一方で、こうした措置を軽く扱ったり、十分な検討なしに頼ったりすべきではないと強調している。

マガトによると、自身のキャリアの中で、従来の医療では期待した結果が得られなかったものの、別の医療的措置によって回復したケースを見てきたという。そのうえで、ほかにも活用できる治療の選択肢があると指摘した。

代替療法のことを指しているのかと問われると、マガトはこれを肯定した。ただし、自身が提案する方法の内容は明かさなかった。バイエルン・ミュンヘンのスター選手のケースに適用できるかどうかについても、詳細は語っていない。より複雑な健康問題を抱えていた選手たちについて、過去に目の当たりにした経験に触れるにとどめている。

問題の発端は、ムシアラが抱えた神経系の問題にある。同選手はこの影響で、8月の親善試合2試合で短時間意識を失い、倒れ込んだ。これを受けて、以前のレベルに戻れるのかを懸念する声が上がっていた。特に、バイエルン・ミュンヘンの元CEOカール＝ハインツ・ルンメニゲが、ケルンとの1-1の引き分け後に発言したことで、その懸念は一層強まった。ルンメニゲは、選手が本来の調子を取り戻せる可能性について悲観的な見方を示し、現時点で得られている情報は楽観できるものではないとの考えを示した。

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ルンメニゲの発言は、ムシアラの将来についても疑問を投げかけた。同氏はバイエルン・ミュンヘン退団の可能性を否定し、選手がクラブを去りたがるとは考えられないと述べた。さらに、現在の健康状態を踏まえると、他クラブも獲得に動く準備ができていない可能性があるとの見方を示した。これにより、若手屈指の才能の一人に対するクラブ首脳陣の対応や、こうした発言が選手の将来に与える影響をめぐって、幅広い議論が巻き起こっている。

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一方、アルフレート・ドラクスラーは最近の展開に驚きを示し、今起きていることは単なる金銭面での対立にとどまらないとの見解を述べた。

ドラクスラーは、バイエルン・ミュンヘンがわずか300万ユーロのためにこれほどの騒動を起こすとは考えられないと語った。また、関係者の危機への対応には根本的な欠陥があり、それがますます表面化し始めていると指摘。さらに、クラブの最近の振る舞いは、まだ明らかにされていない別の事情があることをうかがわせると付け加えた。

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同様に、マガトもバイエルン・ミュンヘンが内部に問題を抱えているとの見方を示した。ムシアラをめぐる騒動は、クラブ内のより大きな危機を反映している可能性があるとの示唆だ。

さらに別の動きとして、国際プロサッカー選手会「FIFPro」もこの問題に介入した。FIFProは声明を発表し、負傷から復帰した選手の契約に疑問を呈するバイエルン・ミュンヘン首脳陣の度重なる公の発言に深い懸念を表明。自らの立場は、世界中の約7万7000人のプロ選手が所属する68の各国選手会を代表する役割に基づくものだと強調した。これにより、ムシアラの問題は医療やスポーツの枠を超え、選手の権利やクラブによる選手の扱いをめぐる疑問を投げかけるものとなっている。