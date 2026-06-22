「誰も理解できない謎」…ポルトガルのスター選手に対するマルティネスのミスは間違いだという意見が一致

サウジアラビアのアル・ナスルに所属するジョアン・フェリックスが、2026年W杯開幕戦のコンゴ民主共和国戦（1-1）でポルトガル代表の先発から外された。この采配は「セレーソ」内部で議論を呼んだ。 メディアはロベルト・マルティネス監督の采配を「重大な過ち」と批判している。

ベンフィカ、アトレティコ、チェルシー、ミラン、バルセロナでプレーした経験を持つ彼を起用しなかったのは、アフリカ代表の堅い守備を破るためにチームが輝かしいプレーを必要としていた状況では理解しにくい判断だとの意見が支配的だ。

マルティネス監督は背番号11の選手ではなく、ペドロ・ネト、ラファエル・レアオ、フランシスコ・コンセイソン、ベルナルド・シルバを起用した。 それでもフェリックスは今季、キャリアベストの数字を残している。アル・ナスルで26得点19アシストを記録し、アトレティコ・マドリードへの1億2700万ユーロ移籍を超えた。

フェリックスはサウジアラビアリーグでも存在感を示し、クリスティアーノ・ロナウドとともにアル・ナスルの優勝に貢献した。

チリとナイジェリアとの親善試合では途中出場ながら存在感を示し、コンディションの良さを証明した。このため、開幕戦での起用見送りは外部から「不可解」と映っている。

マルティネス監督は、フェリックスの精神面や技術面に不安があった時期でも彼を重用してきただけに、今回の起用法には首を傾げるファンが多い。

明日火曜日のウズベキスタン戦は、フェリックスにとって流れを変える絶好の機会だ。ポルトガルは初戦の引き分けでグループリーグ突破へ勝利が不可欠だからだ。