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元ストライカーのエルナン・クレスポ氏は、今季のセリエA優勝争いで依然としてインテルが倒すべき相手だと考えている。ただ、同じ街のライバルであるACミランもルベン・アモリム監督の下で大幅に改善しており、今後数週間でインテルとの差を十分に詰められると、このアルゼンチン人は主張している。

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クレスポ、優勝候補を分析

クレスポはインテルをイタリアで最も戦力が整ったチームと評し、セリエA優勝を予想した。現役時代にミラノの両クラブでプレーした元ストライカーは、クリスティアン・キヴ率いるチームがライバルたちに対して明確な優位性を持っているとみている。

一方でクレスポは、ミランが夏にアモリムが指揮を執り始めて以降、急速に進歩したことも強調した。両強豪が次のミラノダービーを控えるなか、優勝争いの行方はまだ決まっていないと主張している。

インテルは依然としてセリエAの「戦艦」

シーズン序盤、インテルの粘り強さと技術面での優位性はクレスポに好印象を与えた。アルゼンチン出身のクレスポは、インテルにはスクデット獲得に必要な戦力と精神的な強さがすべて備わっていると考えている。

「スクデットを獲得するのに最も戦力が整っているチームはインテルだと思う。そう言ったからといって、必ず優勝するという意味ではない。ただ、優勝に必要なものは間違いなくすべて備えている」とクレスポは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に語った。「精神的な強さもある。そうでなければ、あれほど多くの逆転劇は実現できなかったはずだ」

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ただし、国内と欧州での戦いの両立については、少しばかり警鐘も鳴らした。「ローマのように、チャンピオンズリーグでエネルギーを使いすぎないよう注意しなければならない。それでも、キヴのチームは私には戦艦のように見える。少なくともイタリアでは、沈めるのは不可能に思える」

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アモリムがACミランを変革

インテルが無敗を維持する一方、ミランも今季は説得力のある戦いを見せ、同じ街のライバルとわずか7ポイント差につけている。クレスポは、アモリムがサン・シーロで自身の戦術構想をこれほど早く浸透させたことに驚いたと認めた。

「ミランはまだ少し後れを取っているが、大きく進歩した」とクレスポは説明した。「これほど短期間でそこまで進歩できるとは思っていなかった。自分の見立てが間違っていたと認めるよ。今のミランはまとまったチームに見える。

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「守備でも攻撃でも、何をすべきか分かっている。まだインテルのレベルには達していないが、差を縮めるのは難しくない。2連勝か3連勝するだけで、それが転機になることもある」

両クラブにとって重要な一週間

次のミラノダービーは、両チームが優勝にふさわしい力を持つかどうかを決定的に見極める機会となる。どちらが勝っても、今季セリエAの残りの戦いの流れを左右する可能性がある。