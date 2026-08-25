『El Partidazo de Cope』でカニサレスは、先週末のラ・リーガ開幕節、レアル・マドリーがエスパニョール・バルセロナに2-1で勝利した一戦で見せたビニシウスの大げさな振る舞いに不満をあらわにした。レアルのアタッカーは何度もペナルティーエリア内で倒れ、そのたびにPKを求めたが、いずれも笛は鳴らなかった。

カニサレスは、ピッチ上でのビニシウスの振る舞いをきっかけに、チームにとっての彼の価値に疑問を投げかけた。「この夏、議論があった。彼の契約は残り1年で、売るのか、それとも売らないのか。彼がサッカー面で与えるものと、逆に奪うものを比べてどうかということだ。何が起きていたか分かるかい？ 誰も彼を欲しがらないんだ」と語った56歳は、1990年代にレアルで公式戦通算55試合に出場し、その後はバレンシア（1998年から2008年）でクラブの象徴的存在となった人物だが、ビニシウスにはマドリー退団に向けた現実的な選択肢が単純になかったのではないかと推測した。

「こんな選手をクラブに欲しがる者はいない。しかも、彼にはいかなるオファーもなかったと思う」とカニサレスは続けた。「レアル・マドリーは彼との契約を延長せざるを得なかった。というのも、確実にどのクラブも彼や彼の代理人に連絡してこなかったからだ。誰もこういう特徴を持つ選手を欲しがらない。まあ、小さなクラブなら別かもしれない……ニューカッスルだ」と、このスペイン代表GKは通算46試合出場の実績を持つ。

アーセナルはビニシウス・ジュニオールに記録的オファーを提示したのか？

それまで2027年で満了予定だったビニシウスの契約延長は長く引き延ばされ、1年半にわたってスペインの首都で定期的に大きな話題の一つとなっていた。26歳の同選手が求めるとされる法外な給与要求をレアルが受け入れようとしなかったため、交渉は一時停止していたとも伝えられた。最終的には両者は合意に達し、8月上旬にビニシウスは2032年までの長期契約を結んだ。

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サウジアラビアの資金力豊富な強豪クラブ群に加え、最近ではアーセナルからの関心もあったようだ。報道によれば、イングランド王者は、ビニシウスをマドリーからロンドンへ呼び寄せるため、クラブ史上最高給の選手にする用意さえあったという。それ以外では、この数カ月のビニシウスを巡る移籍の噂は比較的落ち着いていたが、その理由の一つは、ブラジル代表を獲得できるだけの資金力を持つクラブが世界でもごくわずかしかないという点にある。

一方、レアルの新監督ジョゼ・モウリーニョは、エスパニョール戦後に再び巻き起こったビニシウスを巡る騒動を受け、自軍のスター選手を公然と擁護した。「ヴィニは聖人君子ではない。だが、彼に対して行われていることは行き過ぎだ」と、土曜夜の接戦となったアウェーゲーム後にモウリーニョは強調。さらに、敵地スタジアムでのビニシウスへの扱いについても踏み込み、「我々は反いじめの社会的時代に生きている。だが、ヴィニに関しては、相手であれ観客であれ、いまだにいじめの段階にある。彼を可能な限り正しく教育し、可能な限り良い形で備えさせなければならない」と語った。