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ユルゲン・クロップはドイツ代表の将来に向けて強い決意を示し、どの相手も恐れるチームに変えたいと強調した。ネーションズリーグが重要な局面を迎える中、元リヴァプール監督は、かつての栄光を取り戻すため、自身のチームがようやく正しい方向に進んでいると考えている。

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クロップ、ドイツを世界の強豪に押し上げることを目指す

クロップ監督の下、ドイツ代表を取り巻く雰囲気は大きく変わりつつある。セルビア、オランダとの重要なネーションズリーグの試合を前に、指揮官は自身の在任期間における明確な方針を示した。単に結果を追うだけでなく、国際サッカー界の他チームに自分たちが与える心理的な影響を重視している。

クロップは現職で感じる責任について率直に語り、世界で最も成功を収めてきたサッカー大国の一つを率いることへの期待の重さを認めた。「それを感じているし、大きなことだと分かっている」とクロップは説明した。発言はSky Germanyが伝えた。「我々に期待されているものを作ろうとしている。誰も対戦したがらないチームを築くことだ。すでに正しい方向に進んでいると感じている」

ネーションズリーグでの勝ち上がりを懸けて

ドイツは現在、ネーションズリーグでの勝ち上がりを左右する重要な2連戦に臨む。金曜日にベオグラードでセルビアと対戦し、続く月曜日にはベルリンでオランダをホームに迎える。準々決勝進出を目指すクロップは、その重要性から首都での一戦を「決勝」と位置づけている。

元ボルシア・ドルトムント監督は、チームが目標を達成するため、まず目の前の試合を極めて重視している。「理想を言えば、金曜日から始まる。金曜日は非常に重要だ。我々は万全の準備を整え、ベルリンでの『決勝』に進めるようにしなければならない」とクロップは強調した。

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重圧の中でも揺るがぬ自信

準々決勝進出の成否が懸かる重要な局面にもかかわらず、59歳のクロップは際立って落ち着いている。代表監督の重圧が自身に重くのしかかっているとの見方を退けた。その自信は、世界で最も厳しい目を向けられるクラブのいくつかを率い、常にサッカー界の最高レベルで歩んできたキャリアに裏打ちされている。

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自身の心境を振り返ったクロップは、準備を尽くし、全力を注いでいる以上、自分を疑ったり不安を感じたりする余地はないと強調した。「プレッシャーはまったく感じていない。私は59年間、自分自身を知っているし、常にベストを尽くそうとしてきた。それ以上のことはできない。自分を疑ってはいない」と自信を示した。

ヘルツォーゲンアウラハで一つの時代が終わる

今後の試合に注目が集まる一方、ドイツ代表はスポンサー契約の転換期も迎えている。クロップは最近、77年にわたって代表チームのユニフォームを供給してきた長年のスポンサー、アディダスの送別イベントに参加した。来年にはナイキが用具契約を引き継ぐ予定で、提携の終了とともに、ヘルツォーゲンアウラハの施設「ホームグラウンド」をドイツ代表が拠点としてきた時代も終わる。

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アディダスのCEO、ビョルン・グルデンは、今後チームがどのメーカーのウェアを着ても応援すると、ユーモアを交えて語った。「どのロゴを身に着けようと、我々はあなたたちを応援する」とグルデンは約束した。