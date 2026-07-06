誰も予想しなかった衝撃！…ワールドカップでイングランドのスター選手が悲劇的な幕切れを迎えた。

イングランド代表は、ベテランMFジョーダン・ヘンダーソンが2026年W杯を離脱する痛手を受けた。メキシコに3－2で劇的勝利を収めた後の祝賀で、ヘンダーソンが手首に重傷を負ったためだ。

英紙「ザ・サン」によると、36歳のヘンダーソンは月曜未明、アステカ・スタジアム外の広告看板に激しく転倒。腕の緊急手術が必要となり、米国開催の大会残りを欠場する見込みだ。

ブレントフォード所属の彼は、チームメイトと勝利を祝う最中にバランスを崩し、不自然な姿勢で腕から着地した。その結果、手首に重傷を負い、直ちにストレッチャーで病院へ搬送された。

負傷は重く、酸素投与が必要だったため、チームがカンザスシティの合宿地へ移動する際も同行できなかった。

試合直後、トゥヘル監督は「ジョーダンの手首の負傷は残念だ。非常に深刻で、彼は現在病院にいる。手術の詳細については分からない」と語った。

この負傷で大会からの離脱が決定。直前まで4大会連続出場を果たし、イングランド代表として歴史に名を刻んだばかりだった。

代表91試合出場を誇り、ロッカールームの要でもある彼の離脱は、戦術面でも士気面でも大きな痛手だ。

イングランドサッカー協会は現時点で手術の詳細や離脱期間を明かしていないが、彼のワールドカップが思わぬ形で終わったのは確かだ。