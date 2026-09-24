「クロッポはいきなり少し異例なことをした。代表活動に向けて44人の選手を招集するなんて、これまで一度もなかった」と、MLSクラブのバンクーバー・ホワイトキャップスに所属するベテランはプラットフォームLinkedInへの投稿でつづり、さらに「誰も予想していなかったことだ」と強調した。

もっとも、クロップが代表監督として最初の4試合に向け、2つの陣容を含むXXL規模の招集メンバーを組んだことについて、ミュラーは決して否定的ではない。「就任直後から多くの選手に代表で自分をアピールするチャンスを与えられる」との見方を示した。

ミュラーとクロップは、この夏にドイツにとって失望の残る結果となったワールドカップで、MagentaTVの解説コンビとして活動していた。だが今、長年にわたってバイエルン・ミュンヘンでプレーしたこの選手は、ひとりの視聴者という立場に回っている。「そして何より、彼がこの仕事にどう取り組むのかが楽しみだ」と記し、さらにこう求めた。「私が監督に基本的に期待するのは、明確な色が見えることだ。あるスタイルは自分により合うし、別のスタイルはそうではないかもしれない。それは普通のことであり、それだけでチームの成功の可能性について何かを意味するわけではない。ただ、はっきりとしたプレーのアイデアを持つ監督は、選手にとって重要な道しるべになる」

ユルゲン・クロップは代表監督として最初にどの相手と対戦するのか？

ミュラーによれば、成功するチームに何より必要なのは「共通の、秩序あるカオス」だという。37歳の同選手は自らの経験をもとに、これは「ピッチの上で長期的に成功するとはどういうことかを最もよく表している」と説明した。

ブライアン・グルダが負傷によって辞退したため、クロップは代表監督として最初の活動で43人の選手を引き続き起用できる状況となっている。デビュー戦ではネーションズリーグでオランダと対戦。そのアウェーゲームの後には、ギリシャとの2試合とセルビアとの1試合が待っている。