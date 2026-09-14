開幕戦の0-2、そしてホームでのFSVマインツ戦での衝撃的な0-5に続き、RBライプツィヒ戦でもHSVは再び大敗を喫した。2試合連続の0-5により、ハンブルガーは18位となっている。

ただ、ピッチ上のチームとは対照的に、HSVの強化部門は結束と明確なビジョンを感じさせる姿勢を示している。

「基本的な合意はできている」と、指揮官メルリン・ポルツィンは日曜日にDAZNで語った。「あとは細部の問題だ。私やコーチングスタッフについて、誰も心配する必要はない」

この発言を裏づけたのが、新たにスポーツ担当取締役に就任したカトリーン・クルーガーだ。「お互いを知るプロセスは終わりました。基本的には合意しています。あとは本当に細かな点と、まだ踏んでいくべきプロセスがあるだけです。私たちは皆、まだ同じ方向を向いています。HSVの周辺に落ち着かない空気は感じていません。まったく逆です。チーム内では、お互いに何を持ち寄れるかを分かっています。誰も不安は感じていません。私たちは一緒に未来へ進んでいくと分かっています」

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HSV、反撃実らず崩壊

もっとも、これら2つのコメントはいずれもライプツィヒ戦の前に出たものだった。この試合でHSVは果敢な入りを見せながらも簡単に2失点し、その後はチャンピオンズリーグ出場チームを相手にビハインドを追いかける展開となった。

後半に入ると、ハンブルガーは1点を返そうと圧力を強め、いくつかの好機も逃したが、その後RBが3-0とした。3度目の痛手を受けた影響もあり、アウェーのHSVは短時間のうちにさらに2失点を喫した。

それでもポルツィンは、ポジティブな面に目を向けようとしていた。「最終結果だけを見れば、『先週と同じくらいひどい』と言えるだろう。でもその一方で、私は先週よりも多くのことを良くしようとしたチームを見た」

メルリン・ポルツィン要求「HSVは“大幅に上積み”しなければならない」

それでも「大幅に上積みしなければならない」という。「それは挑戦だが、選手たちの反応を見ているからこそ、前向きでもある」とポルツィンは話した。

ハンブルガーは3試合を終えて勝ち点0、得失点差0-12で最下位に沈んでいる。来週土曜日（15時30分／Sky）に行われる代表ウィーク前最後の試合、1.FCケルン戦では「もっと明確に、もっと落ち着いて」戦わなければならないと、主将ニコライ・レンベルクは求めた。さらにこう続けている。「勝ち点を取れればプラスになるのは言うまでもない。でも、ここで僕が『勝ち点を取らなければすべて終わりだ』と言うのもおかしな話だ。とはいえ、もちろん成功体験はチームにとってプラスになる」

プロフットボール担当ディレクターのクラウス・コスタはDAZNで、「結果だけを見れば厳しい」という状況でも「場当たり的な対応」は望まないと説明し、ケルン戦では「別の顔」が求められるとした。

HSVでは高揚感こそ薄れているかもしれないが、実際のところ誰もパニックには陥っていないようだ。