レアル・マドリードのブラジル人スター、フォワードのヴィニシウス・ジュニオールが、今後数時間のうちにスペインの首都へ戻る準備を進めている。彼は特別な夏の休暇をアメリカのマイアミで始め、昨日の土曜日、ブラジル・リオデジャネイロにある故郷サン・ゴンサロで、友人や家族に囲まれながら華やかな送別のパーティーで締めくくった。

ソーシャルメディア上で広く拡散された写真には、26歳のこの選手がパートナーのヴィルジニアとともに写っており、バスケットボールチームのマイアミ・ヒートのユニフォーム、それも伝説的な選手ドウェイン・ウェイドの着用したものを身にまとった姿が捉えられていた。この祝賀は「あらゆる意味で素晴らしい」と評された。

写真はまた、このブラジル人スターの顔立ちに見られる顕著な変化にも注目を集めた。あごをよりまっすぐにする美容整形手術を受けたことが明らかに見て取れたのだ。

この休暇は、直近のワールドカップでのサンバ軍団との際立った活躍の後に訪れたものだ。彼はそこで5試合で4ゴールを記録し、世界屈指のスターとしての地位を確固たるものとし、市場価値をさらに高めた。

しかし、マドリードへの帰還は休息のためだけではなく、彼のこのロイヤルクラブでの将来を左右しかねない決定的な交渉に臨むためでもある。バルデベバスのトレーニングセンターではポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョが彼を待っており、スポーツディレクターのホセ・アンヘル・サンチェスとクラブ会長のフロレンティーノ・ペレスが、レアルが可能な限り早期に決着させたいと望む契約更新の案件を協議しようと待ち構えている。

この案件は、ヴィニシウスの契約が来夏に満了に近づく中で最重要の意味を帯びている。それはロイヤルクラブの首脳陣を、二つに一つしかない選択肢の前に立たせている。すなわち、更新に向けて迅速に合意に至るか、あるいは1年後に無償で失うのを避けるためこの夏に売却するか、である。後者は交渉が決裂した場合に観測筋も排除しないシナリオだ。

2018年にフラメンゴから加入したこのブラジル人スターのキャリアは、ワールドカップでの輝きと伝説的な祝賀に彩られた特別な夏を経て、新たな決定的局面に入る。今後の日々が、このスペインの巨人との物語の次章を明らかにすることになるだろう。