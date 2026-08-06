世界で最も美しい脇役とも言えるサッカーを、ある程度長く追いかけてきた人たちであれば、夏と冬の中断期間に何週間もボールが止まり、サッカーのない時間が終わって再びスタジアムでボールが転がり出すのを待ち焦がれるしかなかったあの頃、時にどれほど深刻な退屈さが漂っていたかを、はっきりと思い出せるはずだ。

もちろん「あの頃」にも移籍市場は存在していた。そしてもちろん、ひいきのクラブが将来有望な新戦力を発表した時の高揚感は、今と同じように当時も確かにあった。とはいえ、市場の動き、とりわけそれをめぐるメディア報道は、今とはまったく別物だった。

そのため、レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・ユナイテッドといったビッグクラブでさえ、新加入選手をファンに何の前触れもなく、まるで手品のように突然発表することも珍しくなかった。今のように日々のうわさを絶えず投下する状況は、当時はまだ存在しておらず、すべてが今よりも少しゆっくり、そして目立たない形で進んでいた。少なくとも、約15年前にあるファブリツィオ・ロマーノが脚光を浴び、サッカーそのものの報道、そしてとりわけその周辺にある移籍市場の報道を一変させるまでは。

Fabrizio Romano

移籍ジャーナリストとして名を上げたファブリツィオ・ロマーノ

2011年、ロマーノは当時まだ18歳の若手記者として、当時ラ・マシアの才能だったマウロ・イカルディのバルセロナからサンプドリアへの移籍に関する独占情報を報じ、初めて注目を集めた。これがロマーノにとって最初の大きな「Here we go」だった。もっとも、当時はまだそう呼んではいなかったが。その後も、同様のスクープは数え切れないほど続いた。

その2年後、イカルディがジェノバを離れてインテルへ向かった際にも、再びこのナポリ生まれのイタリア人が、誰よりも先にその移籍を伝えた。ロマーノは以前ミラノで知り合っていたイカルディの代理人から情報を得ており、そのため既存の主要メディアよりかなり早い段階でディール成立の動きを察知していた。そして母国で一気に一定の評価を築き上げた。

2012年からロマーノは最終的に Sky Italia に身を置き、当時すでに業界で非常に著名だった移籍エキスパート、ジャンルカ・ディ・マルツィオの下で働いた。2018年に独立するまでの間、主に代理人、クラブ幹部、選手との独自ネットワーク構築に時間を費やし、それが後にスピードと独占性を軸とする彼の移籍ジャーナリズム・モデルの土台となっていく。

ロマーノが決定的なブレイクを果たしたのは遅くとも2019年だった。その時から、より大きく幅広い層に複数のプラットフォームで訴求するため、彼は継続的に英語でツイートを発信するようになった。移籍成立を意味する決めぜりふとしての有名な「Here we go」は、世界的なネット現象となり、このイタリア人の代名詞となった。

選手、代理人、クラブ関係者との卓越したコネクションを背景に、ロマーノは移籍目前の案件を伝える場面でたびたび見事な手腕を発揮し、ファン界隈でも瞬く間に移籍市場で最も信頼できる情報源へと上り詰めた。ファブリツィオから「Here we go」が出れば、それは起こると誰もが分かっていた。彼への信頼は、いくつもの既存メディアを上回るほどだった。

現在ではロマーノは数千万人のフォロワーを抱える自身のチャンネルを運営し、英国の Guardian や米国企業 CBS Sports などでも仕事をしている。今やその知名度は、プロクラブが新加入選手を発表する公式SNS動画の公開役として、定期的に彼を起用するほどにまで達している。本人によれば、選手たちがダイレクトメッセージで、チームメートがどこへ移籍するのか、あるいは新監督が誰になるのかを尋ねてくることも珍しくないという。

Getty Images

ファブリツィオ・ロナノの投稿がRedditで禁止に

しかしこの夏以降、風向きはやや変わってきている。質の高い移籍ジャーナリズムへの需要自体は、見たところ今なお衰えていない。ロマーノにとっては、本来であればほとんど誤らない移籍の第一人者としての記念碑をさらに磨き上げるには絶好の条件のはずだった。だが世間の受け止め方において、このイタリア人はもはやかつてほど絶対的な存在ではない。移籍ジャーナリズムそのものがますます過熱していることへの批判が高まる中、とりわけロマーノの仕事の進め方や手法には、ますます強い逆風が吹いている。

イタリア人である彼には、以前から、きちんとしたジャーナリズムの手順よりもスピードを優先しているとの批判が向けられてきた。リーチを広げ、ひいてはクリック数を増やすために、ロマーノは重要な試合の結果を実際の終了間際より数分早く投稿し、終盤にゴールが生まれた場合にはそれを削除することもあるという。さらに激しい批判を浴びたのが、リヴァプールの亡くなったFWディオゴ・ジョタへの対応だった。彼の悲劇的な死をめぐってロマーノは数え切れないほどの投稿を行い、その悲劇を自らのリーチや収益のために利用しているのではないかとの非難にさらされた。

プラットフォーム Reddit は今年7月末、モデレーターの見解として「疑わしいジャーナリズム慣行を用いている」として、ロマーノに対する禁止措置まで科した。サブページ Reddit Soccer では、今後このイタリア人の投稿を情報源として使うことは認められない。プラットフォーム側はその理由として、とりわけ多くの利用者の間で高まっているロマーノへの「不満」を挙げている。

同時に、道義的な懸念も存在する。声明では「ロマーノは、とりわけレイプ疑惑をめぐって批判を浴びたメイソン・グリーンウッドに発言の場を与えた」とされている。イングランド代表のグリーンウッドは2022年1月、レイプ、傷害、殺害予告の容疑で逮捕された。当時所属していたマンチェスター・ユナイテッドは彼を出場停止処分とした。およそ1年後の2023年2月、起訴は取り下げられた。

ヤン・ディオマンデの移籍がロマーノへの激しい批判を招く

そしてもちろん、ロマーノと Sky の移籍ジャーナリスト、フロリアン・プレッテンベルクの間で最近公に展開された「衝突」もある。そのきっかけとなったのは、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデによるレアル・マドリー移籍が目前に迫っていることだ。ロマーノはすでに何日も前に恒例の「Here we go」投稿を行い、あたかも移籍がすでに完全決着しているかのような印象を与えていた一方で、プレッテンベルクはこれをきっぱり否定し、このイタリア人が他人の独占情報を自分のものとして売り出していると非難した。

その後、ロマーノが2人のプライベートメッセージを公開し、Skyの記者に偽善的な振る舞いだと非難したことで、事態はエスカレートした。「数年前のメッセージを共有した方がいいかもしれないね。君が『どうすればフォロワー数を増やせる？』とか、『君の仕事が僕のモチベーションだ』と聞いてきたものを」と、ロマーノは自身の X アカウントに書き込んだ。これに対しプレッテンベルクは「悲しい展開だ。君とは違って、私は私たちの会話を機密として扱う。以前の君は多くの人にとって模範だった。私にとっても。残念ながら、もう私にとって君はそうではない。ただ、自分自身が他の人にとって模範でいられることに感謝している」と応じた。

Getty Images

ファブリツィオ・ロマーノ？「実際はそうではない」

プレッテンベルクのロマーノ批判が間違いなく核心を突いたことは、水曜日にRBライプツィヒのスポーツ部門代表マルセル・シェーファーも認めた。 「これがホットな話題であることは理解している」と、オーストリアで行われているブルズのトレーニングキャンプの傍らで彼は説明し、こう続けた。「ただ基本的には、それぞれのクラブとの話し合いについて、これ以上詳しく触れるつもりはない。何か発表することがあれば、私たちがそうする」

もっともシェーファーは、とりわけロマーノの最近の報道に対する皮肉を差し挟まずにはいられなかった。「明らかなのは、いわゆる移籍エキスパートの何人かが、7日から10日も前に、何かが『done』あるいは『Here we go』だと伝えていたことだ。だが実際はそうではない。そこにはさまざまな関係者との話し合いが必要になる」

ロマーノの関与もあって、現代サッカーは近年、本来の核であるピッチ上のプレーからますます離れ、どの移籍ジャーナリストがどんな情報を最も早く自分のプラットフォームで売り出せるかという競争へと傾いてきた。

少なくともロマーノに向けられた世間の批判は、そうしたニュースを盲目的に消費する流れが薄れつつあることを示している。より吟味を伴う、より質の高いアプローチへ向かう可能性もあるだろう。イタリアの移籍グルがこうした非難を真摯に受け止め、自身のやり方を見つめ直すのか、それともロマーノの全知全能をめぐる魔法がついに完全に解けてしまうのかは、今後分かるはずだ。